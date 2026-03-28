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Punjab : नहर का जलस्तर घटते ही सामने आई रहस्यमयी कार, लोगों की उमड़ी भीड़

Edited By Urmila,Updated: 28 Mar, 2026 10:38 AM

unidentified car found submerged in canal

मुकेरियां हायडल नहर में एक अज्ञात कार मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। नहर के पानी में डूबी यह कार चर्चा का विषय बनी हुई है।

हाजीपुर (जोशी): मुकेरियां हायडल नहर में एक अज्ञात कार मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। नहर के पानी में डूबी यह कार चर्चा का विषय बनी हुई है और इसे देखने के लिए भारी संख्या में लोग पावर हाउस के पास एकत्रित हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार, वार्षिक मरम्मत कार्य के चलते मुकेरियां हायडल नहर को 24 मार्च से 24 अप्रैल तक के लिए बंद किया गया है। 

नहर का जलस्तर कम होते ही पावर हाउस नंबर दो के गेटों के पास अचानक एक कार के ऊपर का हिस्सा दिखाई देने लगा। जैसे ही लोगों को इसकी भनक लगी, नहर के किनारे लोगों का तांता लग गया। घटना की सूचना तुरंत हाजीपुर पुलिस को दे दी गई है। हालांकि, कार अब भी करीब 3-4 फुट गहरे पानी में है, जिसके कारण अभी तक यह कार किस मॉडल की है और इसका नंबर क्या है,यह हादसा कब और किन परिस्थितियों में हुआ और क्या कार के भीतर कोई व्यक्ति मौजूद है या नहीं । पुलिस का कहना है कि कार को बाहर निकालने के बाद ही इसकी पहचान और इसमें सवार लोगों के बारे में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

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