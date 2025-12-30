कैबिनेट मंत्री ने विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों को दिए सख्त आदेश

ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने विकास भवन मोहाली में ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए संबंधित अधिकारियों से समीक्षा मीटिंग की।

चंडीगढ़ (अंकुर): ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने विकास भवन मोहाली में ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए संबंधित अधिकारियों से समीक्षा मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन 3100 मॉडल खेल मैदानों और निर्माणाधीन 500 पंचायत घरों के विकास कार्यों का जायजा लिया।

इसके साथ ही उन्होंने निर्माणाधीन 1100 आंगनवाड़ी केंद्रों के विकास कार्यों की भी समीक्षा की। इस मौके पर ग्रामीण विकास एवं पंचायत के प्रशासनिक सचिव अजीत बालाजी जोशी, संयुक्त विकास कमिश्नर शेना अग्रवाल, पंजाब विकास आयोग के सदस्य अनुराग कुंडू, ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक उमा शंकर गुप्ता, ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के मुख्य अभियंता करणपाल सिंह चहल मौजूद थे।

