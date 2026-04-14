Punjab में आज : हथियार तस्करी का भंडाफोड़ तो वहीं Weather Update, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 14 Apr, 2026 04:56 PM
शिक्षा विभाग का पंजाब के स्कूलों को लेकर फैसला, जारी किया प्रोजेक्ट
1. पंजाब में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, गर्मी से मिलेगी राहत
पंजाब में गर्मी बढ़ने लगी है और दोपहर के समय तेज धूप निकल रही है। इसी बीच मौसम...
2. Instagram Reel ने बचाई जान! वृंदावन हादसे में बाल-बाल बची महिला ने बताया आंखों देखा हाल
वृंदावन में हुए नाव हादसे में अब तक 15 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि हो चुकी है ...
3. मिडल स्कूलों में पोस्ट खत्म करने की तैयारी? शिक्षा विभाग के फैसले पर भड़की मास्टर कैडर यूनियन
पंजाब में शिक्षा विभाग द्वारा मिडल स्कूलों में अध्यापकों की तैनाती को लेकर लिए गए ...
4. शिक्षा विभाग का पंजाब के स्कूलों को लेकर फैसला, जारी किया प्रोजेक्ट
पंजाब के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खुशहाली वाली खबर...
5. मोहाली में दर्दनाक हादसा, कार के नीचे आने से 4 साल की बच्ची की मौ+त
मोहाली के फेज-1 स्थित खोखा मार्केट में एक बेहद दुखद और दर्दनाक घटना सामने आई...
6. Gold Silver Rate: सोने की कीमतों में उछाल, चांदी के दाम स्थिर
सोने की कीमतों में मंगलवार को हल्का उछाल देखने को मिला है। जालंधर सराफा एसोसिएशन...
7. Ludhiana में ‘चिट्टे’ का बड़ा नेटवर्क! Instagram Video से मचा हड़कंप
लुधियाना के मॉडल टाउन स्थित मनहोर नगर मंडी एक बार फिर सुर्खियों में है, जहां ...
8. पटियाला वासियों के लिए खतरे की घंटी, मंडराने लगा बड़ा संकट!
गर्मियों के आने से पहले ही शहर के कई इलाकों में पीने योग्य पानी नहीं पहुंच ...
9. पहली बार वृंदावन गया था यश, यमुना हादसे में गई जान, नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई
लुधियाना के सलेम टाबरी स्थित पीरू बंदा श्मशान घाट में मंगलवार को दर्द, शोक ...
10. अमृतसर में अवैध हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, आरोपी गिरफ्तार
अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, इस दौरान पाकिस्तान ...
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here