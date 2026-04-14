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Punjab में आज : हथियार तस्करी का भंडाफोड़ तो वहीं Weather Update, पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 14 Apr, 2026 04:56 PM

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शिक्षा विभाग का पंजाब के स्कूलों को लेकर फैसला, जारी किया प्रोजेक्ट

1. पंजाब में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, गर्मी से मिलेगी राहत
 पंजाब में गर्मी बढ़ने लगी है और दोपहर के समय तेज धूप निकल रही है। इसी बीच मौसम...

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वृंदावन में हुए नाव हादसे में अब तक 15 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि हो चुकी है ...

3. मिडल स्कूलों में पोस्ट खत्म करने की तैयारी? शिक्षा विभाग के फैसले पर भड़की मास्टर कैडर यूनियन
पंजाब में शिक्षा विभाग द्वारा मिडल स्कूलों में अध्यापकों की तैनाती को लेकर लिए गए ...

4. शिक्षा विभाग का पंजाब के स्कूलों को लेकर फैसला, जारी किया प्रोजेक्ट
पंजाब के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खुशहाली वाली खबर...

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