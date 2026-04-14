Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Gold Silver Rate: सोने की कीमतों में उछाल, चांदी के दाम स्थिर

Gold Silver Rate: सोने की कीमतों में उछाल, चांदी के दाम स्थिर

Edited By Vatika,Updated: 14 Apr, 2026 03:10 PM

gold silver rate

सोने की कीमतों में मंगलवार को हल्का उछाल देखने को मिला है।

पंजाब डेस्क: सोने की कीमतों में मंगलवार को हल्का उछाल देखने को मिला है। जालंधर सराफा एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,55,500 रुपये पहुंच गई, जो सोमवार को 1,54,000 रुपये दर्ज की गई थी। इसी तरह 22 कैरेट सोने का भाव भी बढ़कर 1,44,620 रुपये हो गया, जबकि एक दिन पहले यह 1,43,220 रुपये था। वहीं चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा गया। मंगलवार को चांदी का भाव 2,44,500 रुपये पर स्थिर रहा, जो सोमवार को भी इसी स्तर पर दर्ज किया गया था।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं की कीमत
बता दें कि डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर जयंती के कारण आज सर्राफा बाजार बंद रहेंगे। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट आई। हाजिर चांदी 1.58 डॉलर या 2.09 प्रतिशत टूटकर 74.31 डॉलर प्रति औंस रह गई, जबकि सोना 25.92 डॉलर टूटकर 4,722.26 डॉलर प्रति औंस रह गया।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!