Gold Silver Rate: सोने की कीमतों में उछाल, चांदी के दाम स्थिर

सोने की कीमतों में मंगलवार को हल्का उछाल देखने को मिला है।

पंजाब डेस्क: सोने की कीमतों में मंगलवार को हल्का उछाल देखने को मिला है। जालंधर सराफा एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,55,500 रुपये पहुंच गई, जो सोमवार को 1,54,000 रुपये दर्ज की गई थी। इसी तरह 22 कैरेट सोने का भाव भी बढ़कर 1,44,620 रुपये हो गया, जबकि एक दिन पहले यह 1,43,220 रुपये था। वहीं चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा गया। मंगलवार को चांदी का भाव 2,44,500 रुपये पर स्थिर रहा, जो सोमवार को भी इसी स्तर पर दर्ज किया गया था।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं की कीमत

बता दें कि डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर जयंती के कारण आज सर्राफा बाजार बंद रहेंगे। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट आई। हाजिर चांदी 1.58 डॉलर या 2.09 प्रतिशत टूटकर 74.31 डॉलर प्रति औंस रह गई, जबकि सोना 25.92 डॉलर टूटकर 4,722.26 डॉलर प्रति औंस रह गया।