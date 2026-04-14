अमृतसर में अवैध हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, आरोपी गिरफ्तार

अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार चल रहे अवैध हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है।

अमृतसर (रमन): अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, इस दौरान पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे गए हथियार मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से कई पिस्तौलें बरामद की हैं। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने मीडिया को बताया कि यह पूरा ऑपरेशन दिशा-निर्देशों के तहत चल रहे अभियान का हिस्सा है।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार भेजे जाते थे और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया ऐप के जरिए लोगों को उनकी डिलीवरी के निर्देश दिए जाते थे। गिरफ्तार आरोपियों में मंगल सिंह मंगा (30 वर्ष), प्रणव शर्मा उर्फ ​​लड्डू (24 वर्ष) और गौरव राणा (25 वर्ष) शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक, इनमें से दो के खिलाफ पहले ही मामले दर्ज हैं, जबकि गौरव राणा के खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी पैसे के लालच में ड्रोन से गिराए गए हथियारों को उठाते थे और फिर उन्हें गैंगस्टरों या आतंकी मॉड्यूल को सप्लाई करते थे। यह पूरा नेटवर्क विदेश स्थित हैंडलर्स से जुड़ा था। कमिश्नर ने कहा कि इस मामले में अन्य लिंक भी सामने आ रहे हैं और पुलिस द्वारा फाइनेंशियल ट्रेल की भी गहनता से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here