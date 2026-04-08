Punjab में आज : नवजोत कौर सिद्धू का चुनावी रोडमैप तैयार तो वहीं बेखौफ लुटेरा CCTV में कैद, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 08 Apr, 2026 04:56 PM
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1. अमृतसर कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई, एयरपोर्ट पर गांजे के साथ ड्रग तस्कर गिरफ्तार
अमृतसर कस्टम्स ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग तस्करी की कोशिश को नाकाम कर...
2. Punjab Politics: नई सियासी पारी की शुरुआत, नवजोत कौर सिद्धू ने पेश किया चुनावी एजेंडा
पंजाब की राजनीति से जुड़ी इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस से ...
3. वैश्विक युद्धविराम का मनोरंजन कालिया ने किया स्वागत, कहा– स्थायी शांति की उम्मीद
अमेरिका, ईरान और इज़राइल के बीच घोषित युद्धविराम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ...
4. होशियारपुर में कानून को खुली चुनौती, सरेआम चेन लूट कर भागा बदमाश
पंजाब के होशियारपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बेखौफ लुटेरे ने ...
5. योजना केंद्र की, पैसा केंद्र का और क्रेडिट लूटने मंच पर AAP! तरुण चुघ ने पंजाब सरकार पर लगाएं गंभीर आरोप
पंजाब में होशियारपुर मेडिकल कॉलेज को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है...
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पंजाब में पनीर खाने के शौकीनों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, डेयरी माफिया ...
7. नशे के कारण 5वें बेटे की मौत के बाद बोली मां, कहा- जिस घर में आग लगी हो...
सुल्तानपुर लोधी के मोहल्ला पंडोरी में चार बेटों को नशे के कारण खोने वाली एक मां के ...
8. DM गगनदीप रंधावा के घर पहुंचे मजीठिया, बोले- CBI जांच से ही होगा इंसाफ
शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने आज आत्महत्या कर चुके ...
9. Punjab: अप्रैल में छुट्टियों की भरमार, मंगलवार को सरकारी छुट्टी, बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और दफ्तर
पंजाब में अप्रैल का महीना विद्यार्थियों, सरकारी कर्मचारियों और आम लोगों के लिए ...
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कांग्रेस से निकाले जाने के बाद पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉ. ...
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