Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • अमृतसर कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई, एयरपोर्ट पर गांजे के साथ ड्रग तस्कर गिरफ्तार

अमृतसर कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई, एयरपोर्ट पर गांजे के साथ ड्रग तस्कर गिरफ्तार

Edited By Urmila,Updated: 08 Apr, 2026 03:29 PM

major action by amritsar customs

अमृतसर कस्टम्स ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया है।

अमृतसर (रमन) : अमृतसर कस्टम्स ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, 6 अप्रैल, 2026 को बैंकॉक से फ्लाइट SL-214 के ज़रिए जैसे ही एक यात्री श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा, APIS प्रोफाइलिंग और बैगेज स्क्रीनिंग के दौरान उस पर शक हुआ।

जांच करने पर उसके सामान से 4 मिठाई/खाने के डिब्बों में छिपाकर रखा 964 ग्राम गांजा बरामद हुआ जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत करीब 0.96 करोड़ रुपये आंकी गई है। कस्टम डिपार्टमेंट ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी यात्री को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की आगे की जांच जारी है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!