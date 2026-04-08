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होशियारपुर में कानून को खुली चुनौती, सरेआम चेन लूट कर भागा बदमाश

Edited By Urmila,Updated: 08 Apr, 2026 03:09 PM

miscreant flees after brazenly snatching a chain in hoshiarpur

पंजाब के होशियारपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बेखौफ लुटेरे ने सरेआम दिनदहाड़े एक व्यक्ति से चेन लूट ली और मौके से फरार हो गया।

होशियारपुर : पंजाब के होशियारपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बेखौफ लुटेरे ने सरेआम दिनदहाड़े एक व्यक्ति से चेन लूट ली और मौके से फरार हो गया। यह घटना होशियारपुर के माहिलपुर इलाके की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक, पीड़ित व्यक्ति सड़क किनारे मौजूद था, तभी अचानक एक युवक उसके पास आया और झपट्टा मारकर गले से चेन छीन ली। वारदात इतनी तेजी से हुई कि पीड़ित कुछ समझ पाता, उससे पहले ही आरोपी मौके से भाग निकला।

Robbery

पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि लुटेरा पूरी योजना के साथ वारदात को अंजाम देता है और बेखौफ अंदाज में फरार हो जाता है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और CCTV फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की पहचान की जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिनदहाड़े हुई इस लूट की घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोगों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने की मांग की है।

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