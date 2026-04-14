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काली थार ने ढाया कहर! स्कूल बस ड्राइवर की दर्दनाक मौ/त

Edited By Kalash,Updated: 14 Apr, 2026 05:50 PM

black thar hit school bus driver death

बरनाला के पट्टी रोड पर सत्ता के नशे में चूर एक सरपंच के बेटे की तेज रफ्तार काली थार ने एक गरीब परिवार का घर तबाह कर दिया।

बरनाला (पुनीत): बरनाला के पट्टी रोड पर सत्ता के नशे में चूर एक सरपंच के बेटे की तेज रफ्तार काली थार ने एक गरीब परिवार का घर तबाह कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार भदौड़ के सरपंच सरपंच के बेटे की तेज रफ्कार काली थार ने सड़क किनारे खड़े मोटरसाइकिल सवार 55 साल के जगतार सिंह को इतनी जोर से टक्कर मारी कि जगतार सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। थार जगतार सिंह को अपने साथ सड़क पर 100 फीट तक घसीटती ले गई। हादसा इतना भयानक था कि मृतक के शरीर का एक हिस्सा भी कटकर अलग हो गया।

इस मौके पर मृतक जगतार सिंह के भाई गुरदीप सिंह और बेटे शमशेर सिंह ने बताया कि वह एक प्राइवेट स्कूल में बस ड्राइवर का काम करके अपने परिवार का गुजारा करता था। उसका बेटा भी दिव्यांग है और उसकी दो छोटी बेटियां हैं। मृतक अपनी पत्नी, पिता और बेटे सहित 6 लोगों के परिवार का अकेला कमाने वाला था। हादसा उस समय हुआ जब जगतार सिंह अपनी मोटरसाइकिल लेकर सड़क किनारे खड़ा था। इस दौरान एक तेज रफ्तार काली थार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिवार वालों ने यह भी बताया कि टक्कर के बाद थार ड्राइवर अपने तीन और साथियों के साथ मौके से भाग गया, जो एक शादी समारोह से आए थे। टक्कर के बाद थार ड्राइवर ने रास्ते में लोगों से यह भी कहा कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।

परिवार वालों ने बताया कि काली थार ड्राइवर बरनाला जिले के भदौड़ विधानसभा इलाके के गांव बल्लोके के मौजूदा सरपंच का बेटा है, जो सत्ता के नशे में इतना चूर था कि उसने सड़क पर खड़े एक बेकसूर गरीब परिवार के सदस्य को टक्कर मारकर मार डाला और मोटरसाइकिल को भी कुचल दिया। मृतक के परिवार वालों ने सरकारी नंबर प्लेट लगी काली थार का फोटो भी जारी किया, जो सत्ता के नशे में गाड़ी के आगे सरकारी नंबर प्लेट भी लगाए रहता है। मृतक के परिवार वालों ने बताया कि मृतक अपने परिवार का अकेला कमाने वाला था। परिवार पर करीब 2 लाख रुपये का कर्ज भी है, इसके अलावा मृतक का बेटा दिव्यांग है। मांग करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन जल्द ही थार ड्राइवर और उसके साथियों को गिरफ्तार कर उन्हें न्याय दे पर लेकिन अभी तक पुलिस खाली हाथ है, जहां पुलिस ने न तो एक्सीडेंट करने वाले काले थार के ड्राइवर को गिरफ्तार किया है, न ही थार को बरामद किया है।

सब-इंस्पेक्टर ज्ञान सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि जगतार सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी। मृतक की पत्नी बलजीत कौर के बयान के आधार पर थार ड्राइवर परमवीर सिंह, गांव बल्लोके के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और थार गाड़ी बरामद कर ली जाएगी।

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