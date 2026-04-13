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नेशनल हाईवे पर श्रद्धालुओं से भरी बस हादसे का शिकार, आमने-सामने हुए ड्राइवर

Edited By Urmila,Updated: 13 Apr, 2026 12:27 PM

accident on national highway

बरनाला-बठिंडा नेशनल हाईवे पर हंडियाया आउटलेट कट के पास सड़क हादसा हुआ। जब एक प्राइवेट बस ड्राइवर की बड़ी लापरवाही के कारण बस, कार और एक गाड़ी में टक्कर हो गई।

बरनाला (पुनीत): बरनाला-बठिंडा नेशनल हाईवे पर हंडियाया आउटलेट कट के पास सड़क हादसा हुआ। जब एक प्राइवेट बस ड्राइवर की बड़ी लापरवाही के कारण बस, कार और एक गाड़ी में टक्कर हो गई। जहां बस ड्राइवर की बड़ी लापरवाही बताई जा रही है। इस मौके पर हादसे में क्षतिग्रस्त दोनों गाड़ियों के ड्राइवरों ने बस ड्राइवर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बस ड्राइवर ने अचानक बस को सड़क के कट से मोड़ दिया। जहां उनकी अपनी गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगाए और पीछे से आ रही गाड़ी से टकरा गई। 

उन्होंने कहा कि यह हादसा और बड़ा हो सकता था लेकिन समझदारी से यह हादसा टल गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बस ड्राइवर ने अपनी बस नहीं रोकी, जबकि रास्ते में दूसरी गाड़ियों ने बस रोक दी थी। ड्राइवरों ने कहा कि बस ड्राइवर बहुत लापरवाह था, जबकि बस ड्राइवर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया और कहा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वह अपनी तरफ से जा रहा था, लेकिन दोनों पार्टियों में बहुत झगड़ा हुआ। बस ड्राइवर ने कहा कि वह श्रद्धालुओं को दमदमा साहिब से बरनाला के अड़ीसर गुरुद्वारा साहिब ले जा रहा था। प्राइवेट बस में सफर कर रही महिला श्रद्धालुओं और ड्राइवर में से किसी को भी हादसे में चोट नहीं आई। सिर्फ गाड़ियों को ही करीब 6 हजार से 7 हजार का नुकसान हुआ है। कहा जा रहा है कि प्राइवेट बस में करीब 40 महिला श्रद्धालु हैं।

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