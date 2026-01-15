बुजुर्ग महिला पर टिप्पणी का मामला, बठिंडा कोर्ट में भाजपा सांसद कंगना रनौत की पेशी आज

भाजपा सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की आज बठिंडा कोर्ट में पेशी है।

पंजाब डेस्क : भाजपा सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की आज बठिंडा कोर्ट में पेशी है। बता दें कि उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान बुजुर्ग पंजाबी महिला पर गलत टिप्पणी करने के मामले में कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए अर्जी दायर की है। वहीं पिछली सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता बेबे महिंदर कौर की ओर से वकील रघुबीर सिंह बहनीवाल ने अदालत को बताया था कि कंगना रनौत के वकील ने पेशी से छूट की अर्जी लगाई थी।

इसके बावजूद अदालत ने कंगना रनोट को 15 जनवरी को स्वयं उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। वहीं हाल में कंगना रनौत ने इस केस को समाप्त कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली और उनकी याचिका खारिज कर दी गई। ऐसे में अब आज बठिंडा कोर्ट में उनकी पेशी को लेकर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

