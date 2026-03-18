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'आप' सरकार के 6 महीने बाकी, अफसर सोच समझ कर करें कार्रवाई : परमिंद्र बराड़

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 18 Mar, 2026 06:03 PM

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कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेताओं को हिरासत में लेने के बाद जमानत दे दी है। नेताओँ की रिहाई के बाद भाजपा नेता परमिंद्र सिंह बराड़ ने पंजाब सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने टवीट जारी कर कहा है कि 'जिन लोगों के अंदर हिम्मत व जज्बा भरा...

पंजाब डैस्क : भाजपा के नेता परमिंदर सिंह बराड़ ने पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ तीखी टिप्पणी जारी की है। बराड़ ने सरकार पर मीडिया की आवाज़ दबाने और विरोधी दलों के नेताओं को निशाना बनाने के गंभीर आरोप लगाए।

बराड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान अपनी सरकार की ताकत के ज़रिए मीडिया और राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की आवाज़ दबाना चाहते हैं। उन्होंने विशेष रूप से ‘जगबाणी’ के होटल पर बुलडोजर चलाने की कोशिश और भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि अब यह आवाज़ दबने वाली नहीं है।

बराड़ ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की हिम्मत मुख्यमंत्री भगवंत मान को खटक रही है, और इसी कारण वह अब बुझते हुए दीये की तरह फड़फड़ा रहे हैं। जुल्मों पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि जितना भी जोर लगाया जाए, मुख्यमंत्री की अहंकारी सत्ता का गढ़ ढहने जा रहा है, और इसे ढहा कर ही हटाया जाएगा।

बराड़ ने कहा कि भाजपा की हालिया रैली के बाद सरकार में भारी हड़बड़ी देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि अब सरकार को यह समझ आ गया है कि उनकी राजनीतिक स्थिति मजबूत नहीं रही।

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बराड़ ने सरकारी अधिकारियों को भी साफ शब्दों में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार के केवल छह महीने बाकी हैं, इसलिए अधिकारी किसी भी दबाव में आकर गलत काम न करें। यदि किसी ने कोई गलती की, तो उसे इसके नतीजे भुगतने होंगे और जवाबदेह ठहराया जाएगा।

परमिंदर सिंह बराड़ ने स्पष्ट किया कि भाजपा नेता ऐसी कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं और वह हौसले के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहेंगे।

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