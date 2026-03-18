BJP नेताओं को पुलिस स्टेशन ले जाना गैर-लोकतांत्रिक कार्रवाई: अश्वनी शर्मा

उन्होंने कहा कि सरकार ‘पंजाब केसरी’ परिवार की कुर्बानी की कोई कीमत नहीं समझती।

जालंधर : पंजाब BJP के कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने ‘पंजाब केसरी’ ग्रुप के होटल के खिलाफ AAP सरकार की गैर-लोकतांत्रिक कार्रवाई का विरोध कर रहे BJP नेताओं को पुलिस द्वारा जबरदस्ती पुलिस स्टेशन ले जाने की निंदा की है और कहा है कि डेमोक्रेसी में इसकी कोई जगह नहीं है।

उन्होंने कहा कि सरकार ‘पंजाब केसरी’ परिवार की कुर्बानी की कोई कीमत नहीं समझती। उन्होंने कहा कि जनता चुनाव में सरकार को इसका जवाब देगी। BJP इस मामले पर चुप नहीं रहेगी और जनता को सरकार के ज़ुल्म के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी में विपक्ष को शांति से विरोध करने का पूरा हक है लेकिन सरकार विपक्ष को अपनी आवाज उठाने नहीं दे रही है।

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