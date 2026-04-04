सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के आरोप, पुलिस ने की सख्त कार्रवाई

दीनानगर शहर के पंडित गली के रहने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के आरोप में दीनानगर पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

गुरदासपुर (हरजिंदर सिंह गोराया): दीनानगर शहर के पंडित गली के रहने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के आरोप में दीनानगर पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रमुख दीनानगर अमृतपाल सिंह ने बताया कि पुलिस ने धारीवाल से शिवसेना के पंजाब प्रमुख उद्धव बालासाहेब ठाकरे हनी महाजन की शिकायत का नोटिस लिया।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पंडित चंदन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भगवान शिव से संबंधित एक आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट की है। इससे हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पूरी जांच के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के तहत केस दर्ज किया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच जारी है और कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से भी अपील की है कि वे सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करें और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कंटेंट शेयर करने से बचें।

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