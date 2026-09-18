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पंजाब में किसानों के सभी मोर्चे खत्म, 24 तारीख के बाद तय होगी अगली रणनीति

Edited By Kamini,Updated: 18 Sep, 2026 12:02 PM

all farmer protests in punjab are over

सभी मुद्दों पर 24 सितंबर को चंडीगढ़ के किसान भवन में कृषि मंत्री के साथ होने वाली मीटिंग में विस्तार से चर्चा की जाएगी।

चंडीगढ़ (अंकुर): किसान-मजदूर मोर्चा चैप्टर पंजाब के आह्वान पर गुरुवार को पंजाब में 5 जगहों पर दोपहर 12 बजे रेल रोको आंदोलन शुरू किया गया, जो करीब 6 घंटे चलने के बाद शाम 6 बजे खत्म हुआ। किसान मजदूर मोर्चा की मुख्य मांगों में 5 फसलों के लिए MSP की कानूनी गारंटी, किसानों और खेत मजदूरों की कर्ज माफी, लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस लेना, शंभू-खनौरी मोर्चे से जुड़े पूरे मामले का हल और करीब 23 प्वाइंट का मांग पत्र शामिल है। इन सभी मुद्दों पर 24 सितंबर को चंडीगढ़ के किसान भवन में कृषि मंत्री के साथ होने वाली मीटिंग में विस्तार से चर्चा की जाएगी। 

मीटिंग के नतीजों और सरकार के रुख के आधार पर किसान मजदूर मोर्चा अगली स्ट्रैटेजी तय करेगा। किसान मजदूर मोर्चा चैप्टर पंजाब ने कहा कि सरकार के साथ हुई बातचीत और 24 सितंबर को कृषि मंत्री के साथ मीटिंग के लिए बनी सहमति को देखते हुए सभी मोर्चे खत्म हो गए हैं। 24 सितंबर को होने वाली मीटिंग के बाद किसान मजदूर मोर्चा सरकार के स्टैंड और मांगों पर बातचीत के आधार पर अगली स्ट्रैटेजी तय करेगा। रेल रोको आंदोलन के दौरान किसानों और खेत मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर रेलवे ट्रैक पर धरना दिया। रेल रोको आंदोलन अमृतसर के देवीदासपुरा, पठानकोट के चाखू लड़ी रेलवे फाटक, मोगा के डगरू, फिरोजपुर के मल्लांवाला और संगरूर के सुनाम में हुआ। 

रेल रोको आंदोलन के ऐलान के बाद सरकार ने बातचीत की पहल की। ​​किसान नेताओं के एक डेलीगेशन जिसमें किसान नेता सरवन सिंह पंढेर, बाबा गुरबचन सिंह चब्बा और सतनाम सिंह मनोचाहल शामिल थे, ने अमृतसर के देवीदासपुरा के पास गांव वडाला में IG बॉर्डर रेंज गुरप्रीत सिंह भुल्लर, डिप्टी कमिश्नर अमृतसर दलविंदर सिंह, SSP अमृतसर कंवलजीत सिंह, AIG हरपाल सिंह और दूसरे अधिकारियों के साथ करीब 3 घंटे तक मीटिंग की। मीटिंग के दौरान, सरकारी अधिकारियों की तरफ से किसान नेताओं को साफ भरोसा दिया गया, जिसमें कर्ज की वजह से आत्महत्या करने वाले किसानों और खेत मजदूरों के परिवारों को आर्थिक मदद देना शामिल था।

सरकार से बात करने के बाद, डिप्टी कमिश्नर अमृतसर ने भरोसा दिलाया कि कर्ज की वजह से आत्महत्या करने वाले हर योग्य किसान के परिवार को 3 लाख रुपये और हर योग्य खेत मजदूर के परिवार को 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद एक महीने के अंदर दी जाएगी। सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया कि आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों और मजदूरों के परिवारों को सरकारी नौकरी और मुआवजा देने से जुड़े पेंडिंग मामलों को एक महीने के अंदर निपटा दिया जाएगा। 24 सितंबर को होने वाली मीटिंग में पराली जलाने, पुलिस और रेलवे से जुड़े किसानों और मजदूरों पर दर्ज मामलों के निपटारे पर विचार करने के बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी। 

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इन भरोसो के बाद, डिप्टी कमिश्नर अमृतसर खुद स्टेज पर आए और किसानों और मजदूरों को सरकार की तरफ से दिए गए भरोसे के बारे में साफ तौर पर बताया। इसके बाद, किसान मजदूर मोर्चा के नेताओं ने Zoom मीटिंग की और पूरे पंजाब में चल रहे आंदोलन का रिव्यू किया। मीटिंग के बाद सरकार की तरफ से दिए गए भरोसे को देखते हुए पांच जगहों पर चल रहे रेल रोको आंदोलन और मंत्रियों के घरों के सामने चल रहे विरोध प्रदर्शन को गुरुवार को खत्म करने का फैसला किया गया।

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