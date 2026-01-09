पूर्व सीएम आतिशी के खिलाफ पुलिस के पास पहुंची शिकायत, दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी ने की FIR की मांग

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (डी.एस.जी.एम.सी.) ने भी आम आदमी पार्टी की नेता और नेता प्रतिपक्ष आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग को लेकर दिल्ली पुलिस में एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत पुलिस आयुक्त और संसद मार्ग थाना को...

पंजाब डैस्क : दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (डी.एस.जी.एम.सी.) ने भी आम आदमी पार्टी की नेता और नेता प्रतिपक्ष आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग को लेकर दिल्ली पुलिस में एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत पुलिस आयुक्त और संसद मार्ग थाना को सौंपी गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आतिशी की टिप्पणियों से सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है।

बता दें कि आतिशी द्वारा सिख धर्म से जुड़े गुरुओं के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने के बाद पूरे देश में सियासी घमासान तेज हो गया। आतिशी के इस अपमानजनक भाषण का हर तरफ विरोध शुरू हो रहा है। असल में यह विवाद श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी वर्ष के अवसर पर दिल्ली विधानसभा में हुई विशेष चर्चा से जुड़ा है, जहां पर अतिशी ने कुछ भी सकारात्मक नहीं बोला तथा सिखों के नौवें गुरु का अपमान भी किया।