मलोट-फाजिल्का हाईवे पर गाड़ियों की जबरदस्त टक्कर, महिला सहित चार घायल

मलोट-फाजिल्का नेशनल हाईवे पर दो गाड़ियों की जबरदस्त टक्कर में एक महिला समेत चार लोग घायल हो गए।

मलोट (जुनेजा): मलोट-फाजिल्का नेशनल हाईवे पर दो गाड़ियों की जबरदस्त टक्कर में एक महिला समेत चार लोग घायल हो गए। आमने-सामने की टक्कर के कारण गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। घायलों को पहले मलोट के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, हालांकि, हालत गंभीर होने के कारण घायलों को बठिंडा रेफर कर दिया गया।

जानकारी के अनुसार एक इनोवा कार पीबी -53बी -5777 मलोट से फाजिल्का की ओर जा रही थी, जबकि एक आई 20 कार डी एल -10सी एच -8357 दूसरी दिशा से, यानी अरनीवाला की तरफ से आ रही थी। आलमवाला नहर के पास दोनों गाड़ियों की आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियां काफी दूर जा गिरी और उन्हें भारी नुकसान पहुंचा। दोनों गाड़ियों में सवार चार लोग घायल हो गए, जिनमें 25 वर्षीय एक महिला भी शामिल है। इस दुर्घटना में आई 20 कार में सवार प्रीतम लाल पुत्र शमशेर सिंह, अलीशापुत्री मनजीत कुमार और सुरिंदर कुमार घायल हो गए।

वहीं इनोवा में सवार रघुविंदर सिंह पुत्र रविंदर सिंह 'रवि चौधरी' घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद, डॉक्टरों ने चारों घायलों को आगे के इलाज के लिए बठिंडा रेफर कर दिया। उनके करीबी लोगों के अनुसार, घायल खतरे से बाहर हैं। दुर्घटना का सही कारण अभी पता नहीं चल पाया है। घटनास्थल पर मौजूद कुछ लोगों का कहना है कि एक कार का टायर फटने से वह दूसरी गाड़ी से टकरा गई।

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