बरनाला–बठिंडा मुख्य मार्ग पर ट्राले के साथ हादसा, यातायात प्रभावित

Edited By Urmila,Updated: 07 Jan, 2026 04:05 PM
तपा मंडी (गर्ग,शाम) : बरनाला–बठिंडा मुख्य मार्ग पर आज सुबह एक ट्राला अनियंत्रित होकर सड़क के डिवाइडर से टकरा गया। हादसे के कारण ट्राले पर लदा सामान सड़क पर बिखर गया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। हादसे में किसी प्रकार की जान-माल की हानि नहीं हुई, हालांकि आर्थिक नुकसान जरूर हुआ है।
इस संबंध में ट्राला चालक गुरप्रीत सिंह पुत्र संतोष सिंह निवासी संघेड़ा ने बताया कि वह बरनाला से अबोहर बिजली के पोल लेकर जा रहा था। धागा मिल के पास अचानक सामने आए एक पशु को बचाने के प्रयास में ट्राला अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया।
घटना की सूचना मिलते ही सड़क सुरक्षा फोर्स के इंचार्ज गुरबख्श सिंह अपनी टीम सहित तथा पुलिस चौकी तपा की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस द्वारा यातायात को सुचारु रूप से चलाने के लिए जेसीबी मंगवाई गई और बिजली के पोल दूसरे ट्राले में लोड करवाकर सड़क पर यातायात बहाल करवाया गया। घटना स्थल पर ट्राले के मालिक भी पहुंच गए थे, जिन्होंने अपनी निगरानी में सभी पोल दूसरे ट्राले में लोड करवाकर उन्हें आगे की मंज़िल के लिए रवाना किया।
