Punjab: 2 कारों की भीषण टक्कर, 3 की मौ+त, मंजर देख दहले लोग

Edited By Vatika,Updated: 27 Jan, 2026 03:42 PM
गांव कोटड़ा कलां के नजदीक दो कारों की आमने-सामने हुई जोरदार टक्कर ...
भीखी: गांव कोटड़ा कलां के नजदीक दो कारों की आमने-सामने हुई जोरदार टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद लोगों के दिल दहल गए।
मिली जानकारी के अनुसार रतिया निवासी उपकार सिंह और स्विंदर कौर बीते दिन भीखी में अपनी रिश्तेदारी में एक विवाह समारोह में शामिल होने आए थे। वापसी के दौरान वे अपनी स्विफ्ट कार में भीखी से मानसा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान गांव कोटड़ा कलां के पास उनकी कार की टक्कर मानसा की ओर से आ रही एक अन्य स्विफ्ट कार से हो गई, जिसमें बलकरण सिंह और कमलप्रीत सिंह सवार थे। हादसे में चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत इलाज के लिए सिविल अस्पताल मानसा ले जाया गया।
अस्पताल में इलाज के दौरान स्विंदर कौर (62) पत्नी उपकार सिंह, उपकार सिंह (67) पुत्र प्रेम सिंह निवासी रतिया और बलकरण सिंह (23) पुत्र जगसीर सिंह निवासी मलकपुर ख्याला की मौत हो गई। वहीं कमलप्रीत सिंह (23) पुत्र हरदीप सिंह निवासी धलेवां की हालत गंभीर होने के चलते उसे आगे के इलाज के लिए एम्स अस्पताल बठिंडा रेफर कर दिया गया है।