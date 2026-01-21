Main Menu

  • दर्दनाक हादसा! कार की अचानक खिड़की खोलने से बुजुर्ग किसान की मौ+त, PRTC बस ने कुचला

Edited By Vatika,Updated: 21 Jan, 2026 09:30 AM

accident in patiala

पटियाला ज़िले के राजपुरा में काका ढाबे के समीप एक हृदयविदारक सड़क हादसा हुआ

पंजाब डेस्कः पटियाला ज़िले के राजपुरा में काका ढाबे के समीप एक हृदयविदारक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 72 वर्षीय बुज़ुर्ग किसान की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है।

जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान गांव सैणी निवासी गुरचरण सिंह के रूप में हुई है। उनके बेटे करमजीत सिंह ने बताया कि उनके पिता घर से राजपुरा के ज्ञान चौक के पास किराने का सामान लेने निकले थे। जब वह काका ढाबे के पास से गुजर रहे थे, तभी सड़क किनारे खड़ी एक कार के चालक ने अचानक वाहन की खिड़की खोल दी।

अचानक खिड़की खुलने से गुरचरण सिंह अपनी मोटरसाइकिल का संतुलन खो बैठे और सड़क पर गिर पड़े। इसी दौरान पीछे से तेज़ रफ्तार में आ रही पीआरटीसी (PRTC) बस का टायर उनके सिर के ऊपर से गुजर गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें पूरी घटना स्पष्ट रूप से कैद है। हादसे के तुरंत बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारी जसपाल सिंह ने बताया कि हादसे वाली जगह और ज्ञान चौक पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से फरार कार चालक की पहचान की जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है। वहीं, मृतक के परिजनों ने प्रशासन से इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

