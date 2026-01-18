फगवाड़ा में सब-इंस्पेक्टर की गोली लगने से मौत, इलाके में फैली सनसनी

फगवाड़ा के घनी आबादी वाले गुरु नानकपुरा इलाके में आज सुबह सनसनी फैल गई, जब पंजाब पुलिस के एक सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर की रहस्यमय परिस्थितियों में सिर में गोली लगने से मौत हो गई।

फगवाड़ा (जलोटा): फगवाड़ा के घनी आबादी वाले गुरु नानकपुरा इलाके में आज सुबह सनसनी फैल गई, जब पंजाब पुलिस के एक सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर की रहस्यमय परिस्थितियों में सिर में गोली लगने से मौत हो गई। इस बात का अभी तक पता नहीं चल पाया है कि यह हादसा था, आत्महत्या थी या कुछ और। मृतक के परिजन भी कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि गोली कैसे चली। उन्होंने बताया कि कमरे से गोली चलने की आवाज सुनाई दी और जब कमरे में जाकर देखा तो सब कुछ खत्म हो चुका था।

मृतक सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर की पहचान कर्मजीत सिंह संधू, पुत्र सरदार चरणजीत सिंह संधू, निवासी गुरु नानकपुरा, फगवाड़ा के रूप में हुई है। उल्लेखनीय है कि कर्मजीत सिंह संधू फगवाड़ा पुलिस में लंबे समय तक सहायक सब-इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत रहे और स्थानीय लोगों में उनकी अच्छी साख रही।

मामले से संबंधित जानकारी देते हुए इलाके के पूर्व पार्षद और सीनियर अकाली नेता ठेकेदार बलजिंदर सिंह ने बताया कि मृतक कर्मजीत सिंह संधू गुरु नानकपुरा वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान के रूप में कार्यरत थे और समाज सेवा संबंधी उनके प्रयास अत्यंत सराहनीय थे।

पंजाब केसरी से बातचीत में मामले की जांच कर रहे डीएसपी फगवाड़ा, भारत भूषण ने बताया कि पुलिस ने मृतक कर्मजीत सिंह संधू की लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल फगवाड़ा के शवगृह भेज दी है। उन्होंने कहा कि मौके से किसी प्रकार का सुसाइड नोट नहीं मिला है। डीएसपी ने बताया कि पुलिस मृतक के परिजनों और इलाके के लोगों से जानकारी एकत्र कर रही है। मृतक के परिजनों ने भी पुष्टि की कि उन्हें नहीं पता कि गोली कैसे चली। डीएसपी भारत भूषण ने कहा कि पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है।

