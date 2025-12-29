Main Menu

  • Reel बनाने के चक्कर में जोखिम में डाली जान, Student की हुई दर्दनाक मौ'त

Reel बनाने के चक्कर में जोखिम में डाली जान, Student की हुई दर्दनाक मौ'त

Edited By Urmila,Updated: 29 Dec, 2025 10:22 AM

a student died a tragic death while trying to make a reel

जालंधर से अमृतसर जा रहे मोटरसाइकिल सवार 2 स्टूडैंट्स का वीडियो बनाने के चक्कर में हादसा हो गया जिसमें मोटरसाइकिल के पीछे बैठे स्टूडैंट की मौके पर ही मौत हो गई।

जालंधर (सुनील) : जालंधर से अमृतसर जा रहे मोटरसाइकिल सवार 2 स्टूडैंट्स का वीडियो बनाने के चक्कर में हादसा हो गया जिसमें मोटरसाइकिल के पीछे बैठे स्टूडैंट की मौके पर ही मौत हो गई तथा दूसरा घायल हो गया। इस हादसे की सूचना थाना मकसूदां की पुलिस को दी गई। मौके पर ए.एस.आई. राजिन्द्र सिंह पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंचे तथा जांच शुरू की। युवा रील बनाने के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में डालने से भी नहीं हिचकिचाते हैं और जब जान चली जाती है तो परिवार वाले दुख में जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं। यानी एक गलती से पूरा परिवार उजड़ जाता है, ऐसी रील बनाने से युवाओं को बचना चाहिए।

ए.एस.आई. राजिन्द्र सिंह ने बताया कि रविवार को मोटरसाइकिल पर सवार एल.पी.यू. यूनिवर्सिटी के स्टूडैंट जालंधर से अमृतसर किसी कार्य के लिए जा रहे थे तथा जैसे ही वे एन.आई.टी. से कुछ आगे गए तो वे वीडियो बनाने लगे और इस दौरान वीडियो बनाने में इतने खो गए कि मोटरसाइकिल का फुटरैस्ट फुटपाथ पर लगे लोहे के जंगले से लग गया, जिस कारण मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ने से पीछे बैठा स्टूडैंट नीचे गिर गया और मोटरसाइकिल चलाने वाला आगे जा कर गिरा। इस दौरान मोटरसाइकिल के पीछे बैठे सवार स्टूडैंट की मौके पर ही मौत हो गई तथा दूसरे को भी चोटें लग गईं। मृतक की पहचान जयवर्द्धन पुत्र श्रीनिवास और घायल की नायडू के रूप में हुई है। मृतक स्टूडैंट एल.पी.यू. यूनिवर्सिटी में कम्प्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग कर रहा था तथा उसका पहला साल था। मृतक जयवर्द्धन के शव को पोस्टमार्टम के जालंधर के सिविल अस्पताल में रखवा दिया है तथा पुलिस कार्रवाई करने में जुट गई है।

