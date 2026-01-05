बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में नूरपुरबेदी थाने में तैनात सीनियर कांस्टेबल जसवंत सिंह पुत्र दर्शन सिंह, निवासी अवांकोट, थाना कीरतपुर साहिब की मौत हो गई।

नूरपुरबेदी (भंडारी, अविनाश, कुलदीप): बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में नूरपुरबेदी थाने में तैनात सीनियर कांस्टेबल जसवंत सिंह पुत्र दर्शन सिंह, निवासी अवांकोट, थाना कीरतपुर साहिब की मौत हो गई, जबकि उनके साथी सीनियर कांस्टेबल सुखविंदर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा नूरपुरबेदी के पास राधा स्वामी सत्संग घर के नजदीक हुआ।

पुलिस द्वारा दर्ज एफ.आई.आर. के अनुसार, घायल पुलिस कर्मी सुखविंदर सिंह पुत्र गुरमीत सिंह, निवासी गांव हजारा ने बयान दिया कि 3 जनवरी की रात करीब 11.30 बजे वह अपने साथी जसवंत सिंह के साथ निजी कार में नाइट गश्त के तहत हयातपुर मार्कीट से नूरपुरबेदी लौट रहे थे। जब वे जट्टपुर से आगे सत्संग घर के पास पहुंचे, तभी पीछे से आई सफेद रंग की कार ने उनकी कार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद पुलिस की कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई।

हादसे में जसवंत सिंह कार में फंस गए, जबकि सुखविंदर सिंह किसी तरह बाहर निकल आए। घटना के बाद आसपास के राहगीर मौके पर एकत्र हो गए। दोनों घायल पुलिसकर्मियों को तुरंत इलाज के लिए गुरदेव अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जसवंत सिंह को मृत घोषित कर दिया, जबकि सुखविंदर सिंह को इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया।

जसवंत सिंह के शव को पोस्टमार्टम के लिए श्री आनंदपुर साहिब भेजा गया है। पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इस संबंध में जांच अधिकारी इंस्पैक्टर बलवीर चंद ने बताया कि फरार कार चालक की तलाश की जा रही है और उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

