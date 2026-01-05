संगरूर में 31 जनवरी को सरकारी छुट्टी की मांग, जानें क्यों

Edited By Kalash,Updated: 05 Jan, 2026 02:57 PM
संगरूर (विवेक सिंधवानी): बीसवीं सदी की महान आध्यात्मिक शख्सियत श्रीमान संत बाबा अतर सिंह जी मस्तुआणा साहिब वालों के आगामी वार्षिक बरसी समागम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस संबंध में 'अकाल कॉलेज काउंसिल' के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन से तालमेल और सहयोग के लिए संगरूर के डिप्टी कमिश्नर (DC) श्री राहुल चाबा से मुलाकात की और उन्हें समागम का निमंत्रण पत्र सौंपा।
31 जनवरी को जिला स्तर पर छुट्टी की मांग
काउंसिल के अध्यक्ष संत बाबा काका सिंह और सचिव जसवंत सिंह खैरा की देखरेख में गठित आमंत्रण समिति ने डीसी को एक मांग पत्र भी सौंपा। इसमें मांग की गई कि 31 जनवरी को संत अतर सिंह जी की बरसी के अवसर पर जिला स्तर पर सरकारी छुट्टी घोषित की जाए। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि इस समागम में देश-विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु मत्था टेकने पहुंचते हैं, जिससे भारी भीड़ जमा होती है। डिप्टी कमिश्नर श्री राहुल चाबा ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि प्रशासन 31 जनवरी की छुट्टी के प्रस्ताव पर सकारात्मक विचार करेगा और वार्षिक जोड़ मेले को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए सुरक्षा, सफाई और यातायात प्रबंधन में पूर्ण सहयोग देगा।
धार्मिक और शैक्षिक क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान
मुलाकात के दौरान काउंसिल सदस्यों ने संत बाबा अतर सिंह जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उन्होंने न केवल लाखों लोगों को अमृत पान करवाकर धर्म से जोड़ा, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति लाए। उनके द्वारा स्थापित स्कूल और कॉलेज आज भी क्षेत्र में ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। उनकी याद में हर साल मस्तुआणा साहिब में विशाल गुरमत समागम आयोजित किए जाते हैं।
तीन दिवसीय समागम का कार्यक्रम
इस वर्ष वार्षिक जोड़ मेला 30, 31 जनवरी और 1 फरवरी 2026 को आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर काउंसिल ने विस्तृत जानकारी साझा की:
* आवास व्यवस्था: देश-विदेश से आने वाली संगत के रुकने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं।
* लंगर सेवा: आसपास के लगभग तीन दर्जन से अधिक गांवों की लंगर कमेटियों ने गुरुद्वारा मस्तुआणा साहिब में लंगर लगाने की तैयारियां पूरी कर ली हैं।
* तैयारियां: सचिव जसवंत सिंह खैरा और अन्य सदस्यों ने बताया कि श्रद्धालुओं की भारी आमद को देखते हुए काउंसिल ने बड़े स्तर पर कमेटियां गठित की हैं ताकि किसी को परेशानी न हो।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्य:
इस अवसर पर मुख्य ग्रंथी बाबा सुखदेव सिंह, बलदेव सिंह भम्मावद्दी, गुरजंत सिंह दुग्गां, जगरूप सिंह, सतनाम सिंह दमदमी, काला सिंह खैरा, भूपिंदर सिंह ग्रेवाल, मनजीत सिंह बालियां, गमदूर सिंह खैरा, हाकम सिंह किशनगढ़िया, सियासत सिंह और मैनेजर जसवीर सिंह सहित बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित थे।
