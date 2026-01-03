ट्रेन सफर के दौरान गूंजी किलकारी, लुधियाना से बिहार जा रही महिला ने दिया बेटे को जन्म

लुधियाना से बिहार के लिए ट्रेन में जाते हुए महिला यात्री ने एक बेटे को जन्म दिया।

लुधियाना (गौतम) : लुधियाना से बिहार के लिए ट्रेन में जाते हुए महिला यात्री ने एक बेटे को जन्म दिया। महिला ज्योति देवी अपने पति देवी शंकर व अन्य परिजनों के साथ लुधियाना से दुर्ग्याना एक्सप्रैस ट्रेन नंबर-12358 में सफर कर रही थी और वह अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ कोच 6 की सीट नंबर 18 व 19 पर बैठी हुई थी।

महिला के पति ने बताया कि वह लुधियाना के कंगनवाल इलाके में रहते है और बिहार के रोहतास जिल के गांव सोहड़ा के लिए जा रहे थे। क्योंकि उसकी पत्नी प्रेगनैंट थी, वह उसे गांव छोड़ने जा रहा था। ट्रेन खन्ना के पास पहुंची तो उसकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई और उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। इस पर उन्होंने ट्रेन के साथ चल रहे स्टॉफ को बताया तो स्टाफ ने कंट्रोल पर सूचित किया और अंबाला के स्टेशन सुपरीटैंडेंट सुनील गुप्ता को उचित सहायता उपलब्ध करवाने के लिए कहा।

इसी बीच जैसे ही ट्रेन अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो मेडिकल स्टॉफ की डाक्टर गीतू, डाक्टर उर्मिल, आर.पी.एफ की ए.एस.आई कविता, कांस्टेबल रेणू, पूजा व ए.एस.आई संजीव मौके पर पहुंच गए। आरपीएफ की महिला कर्मियों ने ट्रेन में ही महिला की सुरक्षित डिलीवरी की और बाद में मेडिकल सहायता के लिए अस्पताल पहुंचाया।

