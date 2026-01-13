Main Menu

  पंजाब में सर्दी की छुट्टियों के बीच नए आदेश, 14 जनवरी को नहीं खुलेंगे श्री मुक्तसर साहिब के स्कूल

13 Jan, 2026 04:13 PM

पंजाब सरकार ने माघी मेले को ध्यान में रखते हुए जिला श्री मुक्तसर

श्री मुक्तसर साहिब: पंजाब सरकार ने माघी मेले को ध्यान में रखते हुए जिला श्री मुक्तसर साहिब में कल यानी 14 जनवरी को स्थानीय अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में पंजाब सरकार के पर्सोनल विभाग की ओर से आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।

जारी आदेशों के अनुसार 14 जनवरी को जिला श्री मुक्तसर साहिब के सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, कॉरपोरेशन और सरकारी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। यह फैसला माघी मेले के दौरान बड़ी संख्या में संगतों और श्रद्धालुओं के पहुंचने को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

