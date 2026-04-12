वृंदावन नाव हादसा: भयानक मंजर से लौटी लुधियाना की महिला ने बताई पूरी दास्तान

वृंदावन नाव हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है।

लुधियाना (गणेश, सचिन): वृंदावन नाव हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इस हादसे के बीच लुधियाना के दुगरी क्षेत्र की निवासी राधा अरोड़ा की कहानी चर्चा में है। बताया जा रहा है कि वह भी उसी नाव में सवार थी जो हादसे की शिकार हुई है। भयानक मंजर को बयान करते हुए राधा अरोड़ा ने बताया कि पीपा पुल से टक्कर ही हादसे की मुख्य वजह थी। उन्होंने बताया कि हादसे के दौरान भगवान का नाम जपते हुए उन्होंने हिम्मत बनाए रखी। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला और वह देर रात अपने घर सकुशल पहुंच गईं। इसके बाद परिवार ने राहत की सांस ली।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here