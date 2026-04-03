हादसा : क्रिकेट खेलते-खेलते गिरी बिजली… 16 साल के युवक की मौके पर मौत! 2 घायल

गढ़शंकर के पास एक गांव में बिजली गिरने से एक घर का चिराग बुझ गया। जानकारी के अनुसार, गांव रसूलपुर का एक युवक बगल के गांव बकापुर गुरु के खेल के मैदान में क्रिकेट खेल रहा था, तभी आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल...

गढ़शंकर (ब्रह्मपुरी):- गढ़शंकर के पास एक गांव में बिजली गिरने से एक घर का चिराग बुझ गया। जानकारी के अनुसार, गांव रसूलपुर का एक युवक बगल के गांव बकापुर गुरु के खेल के मैदान में क्रिकेट खेल रहा था, तभी आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार सुबह करीब 11 बजे जब 10-15 लड़के क्रिकेट खेल रहे थे तभी अचानक बादल छा गए और बारिश होने लगी। इस दौरान अचानक बिजली गिरने से तरणदीप सिंह (16) पुत्र ओंकार सिंह निवासी रसूलपुर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस दौरान दो अन्य लड़के अंशप्रीत पुत्र मुख्तियार चंद और जस्सी लोई पुत्र लछमन राम गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका नवांशहर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। तरनदीप सिंह का शव सिविल अस्पताल गढ़शंकर के शवगृह में रखा गया है और शनिवार को उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि मृतक बालक तरनदीप सिंह द्वारा पैरों में चप्पल आदि नहीं पहन रखी होने के कारण संभवत: बिजली उस पर गिरी है। लंबे कद के लड़के तरनदीप सिंह ने हाल ही में 10वीं कक्षा के पेपर दिए थे और वह पढ़ाई में बहुत प्रतिभाशाली था। रसूलपुर, बकापुर गुरु और बसियाला गांवों के निवासियों ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और सरकार से प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए खेल के मैदानों और सार्वजनिक स्थानों के पास बिजली से बचाव के लिए आधुनिक उपकरण लगाने का अनुरोध किया।