  करदाताओं पर मेहरबान पंजाब सरकार!  OTS योजना की बढ़ाई समय-सीमा

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 01 Jan, 2026 07:44 PM

the punjab government has extended the deadline for the ots scheme

राज्य के व्यापारिक समुदाय और उद्योग जगत को बड़ी राहत देते हुए पंजाब सरकार ने 'बकाया राशि की वसूली के लिए पंजाब एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना, 2025' की समय सीमा को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय नवंबर और दिसंबर 2025 के दौरान...

जैतो (रघुनंदन पराशर ): राज्य के व्यापारिक समुदाय और उद्योग जगत को बड़ी राहत देते हुए पंजाब सरकार ने 'बकाया राशि की वसूली के लिए पंजाब एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना, 2025' की समय सीमा को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय नवंबर और दिसंबर 2025 के दौरान करदाताओं द्वारा सामना किए गए भारी वैधानिक अनुपालन बोझ के जवाब में लिया गया है, जिसमें विभिन्न कर दाखिल करने की समय सीमाएँ आपस में टकरा रही थीं। इसके अतिरिक्त, वैट आकलन आदेशों की लंबित सेवा जैसी व्यावहारिक चुनौतियों के कारण कई पात्र करदाताओं के लिए मूल 31 दिसंबर, 2025 की समय सीमा से पहले अपनी सटीक देनदारियों का निर्धारण करना मुश्किल हो गया था।

आज तक 6,348 ओटीएस आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 4,365 आवेदनों को मंजूरी दी गई है, जिनमें कर, ब्याज और जुर्माने की कुल राशि ₹311.07 करोड़ है। इस राशि में से ओटीएस योजना के तहत ₹65.81 करोड़ की वसूली की गई है, जबकि ₹245.26 करोड़ माफ किए गए हैं। 1अक्टूबर को शुरू की गई ओटीएस योजना-2025 करदाताओं के लिए सबसे हितैषी पहलों में से एक है, जिसका उद्देश्य लंबित मुकदमों को कम करना और राज्य के लिए अवरुद्ध राजस्व को पुनः प्राप्त करना है। मांग राशि के आधार पर, करदाता ब्याज और जुर्माने पर 100% तक की छूट और मूल कर राशि पर महत्वपूर्ण छूट का लाभ उठा सकते हैं। यह विस्तार वास्तविक करदाताओं को जीएसटी से पहले के अधिनियमों (वैट और केंद्रीय बिक्री कर सहित) के तहत लंबे समय से लंबित विवादों को प्रक्रियात्मक तनाव के बिना निपटाने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगा।
 

