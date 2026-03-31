शादी वाले दिन दूल्हा गायब! इंतजार करती रही युवती, प्यार की उम्मीद जगा बनाए शारीरिक संबंध

ज़ीरकपुर में शादी का झांसा देकर एक युवक द्वारा लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने और शादी की तारीख तय करने के बाद भी न पहुँचने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की की शिकायत पर ज़ीरकपुर पुलिस ने खुद को फ़ौजी कर्नल बताने वाले युवक निशान सिंह चहल...

ज़ीरकपुर (अवतार धीमान, अश्वनी) : ज़ीरकपुर में शादी का झांसा देकर एक युवक द्वारा लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने और शादी की तारीख तय करने के बाद भी न पहुँचने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की की शिकायत पर ज़ीरकपुर पुलिस ने खुद को फ़ौजी कर्नल बताने वाले युवक निशान सिंह चहल के खिलाफ केस दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, सितंबर 2025 में पीड़िता ने ज़ीरकपुर से शिमला जाने के लिए एक कैब बुक की थी, जिसे निशान सिंह नामक युवक चला रहा था। शिमला पहुँचने के बाद उसका कुछ सामान ही गाड़ी में रह गया। अक्टूबर 2025 में जब उसने अपना सामान वापस मांगा, तो आरोपी ने उसे कहा कि जब वह चंडीगढ़ आएगा, तब उसका सामान लौटाएगा।

इसके बाद नवंबर 2025 में उसने पीड़िता को शिमला बुला कर अपना सामान लेने के लिए कहा और जब पीड़िता शिमला पहुँची, तो निशान सिंह ने उससे शादी करने की इच्छा जताई। शादी का भरोसा देने के बाद आरोपी लगातार लड़की के फ्लैट पर आकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। शिकायत में बताया गया है कि दोनों ने शादी के लिए 25 मार्च 2026 की तारीख तय की थी, लेकिन तय दिन आरोपी शादी के लिए नहीं पहुँचा।

इसके बाद पीड़िता को धोखे का एहसास हुआ और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। हैरानी की बात यह भी सामने आ रही है कि आरोपी खुद को फ़ौज में कर्नल बताता था। अगर वह वाकई फ़ौज में कर्नल है, तो फिर उसे टैक्सी चलाने की क्या जरूरत पड़ी, यह भी अब जांच का विषय बन गया है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है और आरोपी की तलाश जारी है।