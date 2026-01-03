Main Menu

पटियाला में खड़ी टैक्सी में अचानक लगी आग, ऐसे बची ड्राइवर की जान

Edited By Kamini,Updated: 03 Jan, 2026 02:50 PM

taxi suddenly caught fire

जिले में एक सड़क पर खड़ी टैक्सी में आग लगने की सूचना प्राप्त हुआ है।

पटियाला: जिले में एक सड़क पर खड़ी टैक्सी में आग लगने की सूचना प्राप्त हुआ है। जानकारी के मुताबिक, पटियाला के संगरूर रोड इलाके में शुक्रवार रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब सड़क किनारे खड़ी एक टैक्सी कार में अचानक आग भड़क उठी। आग की लपटें उठती देख आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी।

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर विभाग के अधिकारी रजिंदर कौशल ने बताया कि गनीमत रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। अधिकारी के अनुसार आग लगने के वक्त टैक्सी चालक वाहन से बाहर खड़ा था, जिससे उसकी जान सुरक्षित रही। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई थीं। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है, जबकि समय पर कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया।

