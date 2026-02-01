Main Menu

PM मोदी की यात्रा रविदासिया समाज के प्रति सम्मान और विश्वास का संदेश: सुखमिंदरपाल सिंह ग्रेवाल

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 01 Feb, 2026 07:50 PM

भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं अधिवक्ता सुखमिंदरपाल सिंह ग्रेवाल भूखड़ी कलां ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डेरा सचखंड बल्लां जालंधर की ऐतिहासिक यात्रा ने पंजाब के हृदय को गहराई से स्पर्श किया है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा केवल एक औपचारिक...

जालंधर :  भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं अधिवक्ता सुखमिंदरपाल सिंह ग्रेवाल भूखड़ी कलां ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डेरा सचखंड बल्लां जालंधर की ऐतिहासिक यात्रा ने पंजाब के हृदय को गहराई से स्पर्श किया है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि रविदासिया समाज के प्रति सम्मान, मान्यता और विश्वास का एक सशक्त नैतिक संदेश है जिनका आध्यात्मिक और सामाजिक योगदान पंजाब की आत्मा में रचा बसा है।

ग्रेवाल ने कहा कि इस पवित्र केंद्र में प्रधानमंत्री की उपस्थिति एक साधारण शिष्टाचार से कहीं अधिक थी। यह करुणा, विनम्रता और राष्ट्रीय एकता से प्रेरित एक सच्चा जनसंपर्क था। उन्होंने कहा कि ऐसे कदम समाज के विभिन्न वर्गों के बीच विश्वास को मजबूत करते हैं और यह स्पष्ट संदेश देते हैं कि भारत की प्रगति में समाज का हर वर्ग समान भागीदार है।

ग्रेवाल ने बताया कि पंजाब एक महत्वपूर्ण सीमावर्ती राज्य होने के नाते लंबे समय से नए आत्मविश्वास, आर्थिक गति और स्थायी सामाजिक सौहार्द की आकांक्षा रखता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की यह संवेदनशील यात्रा आशा का संचार करती है, निवेश को प्रोत्साहित करती है और समावेशी शासन में विश्वास को और सुदृढ़ करती है। यह लोगों को यह विश्वास दिलाती है कि उनकी आवाज, उनकी आस्था और उनका भविष्य वास्तव में मायने रखते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि बाबासाहेब डॉ भीमराव अंबेडकर जी की शाश्वत विचारधारा से प्रेरित यह यात्रा इस बात की पुनः पुष्टि करती है कि दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए समानता, गरिमा और अवसर भारत की विकास यात्रा के केंद्र में हैं। ग्रेवाल ने कहा कि जो समुदाय कभी हाशिये पर धकेल दिए गए थे वे आज स्वयं को राष्ट्र के भविष्य में एक सम्मानित हितधारक के रूप में देख रहे हैं।

ग्रेवाल ने कहा कि यह सशक्त क्षण एकता, करुणा और सहभागी विकास के एक ऐतिहासिक मील के पत्थर के रूप में याद किया जाएगा। अपने हृदय से और पंजाब की सामूहिक चेतना की ओर से उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गहरा आभार व्यक्त किया जिन्होंने आशा, सौहार्द और एकजुटता का ऐसा प्रेरणादायक संदेश दिया जो आने वाली पीढ़ियों को निरंतर मार्गदर्शन देता रहेगा।

