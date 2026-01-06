Main Menu

सुखपाल खैहरा ने CM भगवंत मान के वीडियो की फोरेंसिक जांच करने की उठाई मांग

Edited By Kamini,Updated: 06 Jan, 2026 03:56 PM

पंजाब डेस्क : सीनियर कांग्रेस नेता और भुलत्थ के विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने आज श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार के मुख्यमंत्री भगवंत मान से कथित तौर पर जुड़े अश्लील वीडियो के गंभीर मामले को पब्लिक फोरम में लाने के फैसले का स्वागत किया। खैहरा ने मांग की कि इन सभी वीडियो की एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और भरोसेमंद फोरेंसिक जांच की जाए, जिसमें कुछ हफ्ते पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुए अश्लील वीडियो भी शामिल हैं।

विधायक खैहरा ने कहा कि जब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद घोषणा की है कि वह मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि एक विनम्र सिख के तौर पर अकाल तख्त साहिब के सामने पेश होंगे, तो न्याय की पवित्रता और जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अपनी पेशी से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर सीएम भगवंत मान सच में विनम्रता और ईमानदारी के साथ अकाल तख्त साहिब के सामने पेश होना चाहते हैं, तो उन्हें इस्तीफा देना होगा और यह साफ करना होगा कि सरकारी पावर या सरकारी पद किसी भी तरह से फोरेंसिक जांच या धार्मिक प्रक्रिया पर असर नहीं डालेगा।

खैहरा ने आरोप लगाया कि सच्चाई सामने लाने के लिए फोरेंसिक जांच करने के बजाय, आम आदमी पार्टी सरकार ने बिना किसी टेक्निकल वेरिफिकेशन के जल्दबाजी में इन वीडियो को AI से बना हुआ घोषित कर दिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उन्हें ब्लॉक करने के लिए राजनीतिक पावर का गलत इस्तेमाल किया, जिससे पब्लिक की निगरानी और ट्रांसपेरेंसी दब गई। उन्होंने कहा, “अब जब यह मामला सिख समुदाय की सबसे बड़ी धार्मिक-सेक्युलर अथॉरिटी के सामने आ गया है, तो इसमें किसी भी तरह की कोई मुश्किल या लीपापोती नहीं होनी चाहिए। केवल एक इंडिपेंडेंट फोरेंसिक जांच ही सच्चाई सामने ला सकती है और अटकलों पर रोक लगा सकती है।”

वीडियो विवाद के अलावा, खैहरा ने जत्थेदार अकाल तख्त साहिब से अपील की कि वे मुख्यमंत्री भगवंत मान और स्पीकर कुलतार सिंह संधवां को भी सिख समुदाय से जुड़े सबसे सेंसिटिव और दर्दनाक मामलों जैसे 2015 की बेअदबी की घटनाओं, बहबल कलां पुलिस फायरिंग में हत्याओं और मौड़ बम ब्लास्ट केस में इंसाफ न देने और जानबूझकर देरी करने के लिए जवाबदेह ठहराएं। ये मामले आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल द्वारा पंजाब में सत्ता में आने से पहले किए गए सबसे बड़े वादे थे। लगभग 4 साल बीत जाने के बावजूद, पीड़ित परिवारों को धोखा, देरी और झूठे वादों के अलावा कुछ नहीं मिला है।”

खेहरा ने सरकार की चुनिंदा और दिखावटी कार्रवाई करने की पॉलिसी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि सिर्फ 328 पवित्र तस्वीरों की चोरी पर कार्रवाई करना पूरी तरह से मंजूर नहीं है, जब तक कि बेअदबी के असली साजिशकर्ताओं और अपराधियों, जिनमें डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और उनके साथी शामिल हैं, को इंसाफ के कटघरे में नहीं लाया जाता। न्याय चुनिंदा नहीं हो सकता। सिख समुदाय कभी भी सतही कदम स्वीकार नहीं करेगा। जवाबदेही पूरी, निष्पक्ष और निडर होनी चाहिए। 

