मंदबुद्धि युवक का कुत्ते से करवाया कुकर्म, वीडियो वायरल... SC कमिशन ने रिपोर्ट की तलब

Edited By Kamini,Updated: 16 Feb, 2026 05:04 PM

brutality from retarded youth

मंदबुद्धि युवक की कुत्ते के साथ कुकर्म मामले में पुलिस ने नोटिस जारी किया है।

जालंधर: मंदबुद्धि युवक की कुत्ते के साथ कुकर्म मामले में पुलिस ने नोटिस जारी किया है। मिली जानकारी के अनुसार फिल्लौर में कुत्ते के साथ एक युवक की घिनौनी वीडियो बनानेका मामला सामने आया, जिस को लेकर बीत दिन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। शिकायत मिलने के बाद ही एससी कमिशन इस पर कार्रवाई की। 

PunjabKesari

बताया जा रहा है कि, मंदबुद्धि युवक को शराब पिलाकर कुत्ते के साथ कुकर्म करवाने के मामले में डीएसपी को एसपी कमिशन के चेयरमैन जसवीर गढ़ी ने नोटिस जारी किया है, जिसमें डीएसपी को तलब किया गया है। एसी कमिशन द्वारा जारी किए गए नोटिस कहा गया है कि,  शनिवार 14 फरवरी को अखबार में मंदबुद्धि युवक को शराब पिला कर कुत्ते से कुकर्म करवाने की खबर छपी थी। 

वहीं तेजी से वीडियो वायरल होने के बाद छपी खबर के बाद माननीय आयोग ने पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम-2004 की धारा 10 (h) के तहत Suo-motto का नोटिस लेते हुए जांच करने का निर्णय लिया है। इस मामले में 19 फरवरी को कमिशन के पास सुनवाई निश्चित की है। इस खबर की एक फोटोकॉपी इसके साथ भेजकर लिखा जाता है कि, इस खबर संबंधी तथ्य, जानकारी और सभी कानूनी कार्रवाईयों सहित अगली रिपोर्ट असला व फोटोकॉपी सब डिवीजन के डीएसपी भरत मसीह द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर 19 फरवरी को आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए कहा है। 

वीडियो वायरल होने और अखबारों में खबर के बाद डीएसपी फिल्लौर भरत मसीह ने कार्रवाई करते मामला दर्ज कर लिया है। डीएसपी ने बताया कि वीडियो में मंदबुद्ध युवक सेथ गलत किया गया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुत्ते के मालिक हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी को राउंडअप कर लिया है, जिससे पूछताछ जारी है।  इस संबंधी डीएसपी का कहना है, आरोपी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें, पीड़ित युवक मंदबुद्धि व दलित है और कुत्ते (जर्मन शेफर्ड नस्ल) का मालिक अमृतधारी सिंह है। कुत्ते के मालिक ने युवक को 200 रुपए देकर कपड़े उतराने के लिए कहा। वीडियो वायरल होने पर लोगों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था।  

