Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Jalandhar में नशे का अड्डा बेनकाब, चिट्टा पीते 2 युवक गिरफ्तार

Jalandhar में नशे का अड्डा बेनकाब, चिट्टा पीते 2 युवक गिरफ्तार

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 13 Feb, 2026 12:12 AM

two youths caught red handed smoking chitta under a bridge in jalandhar

थाना 3 की पुलिस ने दोमोरिया पुल के पास से चिट्टा पीते 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।

जालंधर,   (वरुण): थाना 3 की पुलिस ने दोमोरिया पुल के पास से चिट्टा पीते 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।

जानकारी अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि दोमोरिया पुल के पास 2 युवक सुनसान इलाके में चिट्टे का नशा कर रहे हैं। पुलिस ने तुरंत रेड करके दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। युवको की पहचान सन्नी निवासी बस्ती शेख और रमेश निवासी कबीर नगर के रूप में हुई है। दोनों से चिट्टा पीने के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद हुआ है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!