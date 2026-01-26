दिन दिहाड़े स्नैचिंग:  लुटेरे महिला के कान से सोने की बालियां झपट हुए फरार

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 26 Jan, 2026 08:06 PM
खन्ना (विपिन) : खन्ना के ललहेड़ी रोड पुल के पास एक बुजुर्ग महिला से सोने की बालियां झपटने की घटना सामने आई है। इस वारदात का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका साथी फरार है। वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है।
पीड़ित महिला कुलदीप कौर ने बताया कि वह किसी से मिलकर पैदल घर लौट रही थीं। जैसे ही वह रविंद्रा ट्रेडर्स दुकान के पास गली में पहुंचीं, बाइक पर सवार दो युवक वहां आए। दोनों ने अपने मुंह ढके हुए थे। उनमें से एक युवक ने उनके कान से सोने की बाली झपट ली। जब वह दूसरे कान की बाली झपटने लगा तो महिला पीछे हट गई। उसी समय एक राहगीर आ गया, जिससे लुटेरे बाइक पर सवार होकर फरार हो गए।
घटना के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में बाइक का नंबर मिला, जिसके आधार पर कड़ी जोड़ते हुए अर्शदीप सिंह निवासी गांव इकोलाहा को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार उसका साथी अभी फरार है।
सिटी थाना के एसएचओ संदीप कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। दूसरे आरोपी की तलाश जारी है और पूरे नेटवर्क को बेनकाब किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल चोरी की थी।