घने कोहरे से आम जिंदगी पूरी तरह प्रभावित, घरों में रहने को मजबूर लोग

Edited By Kalash,Updated: 04 Jan, 2026 05:50 PM

पोह के महीने में अक्सर बहुत ज्यादा कोहरा पड़ता है और ठंड बढ़ जाती है।

फरीदकोट (जसबीर कौर जस्सी/बंसल): पोह के महीने में अक्सर बहुत ज्यादा कोहरा पड़ता है और ठंड बढ़ जाती है। पिछले चार-पांच दिनों से यह कोहरा और ठंड अपने पीक पर है। जिससे आम जिंदगी पूरी तरह प्रभावित हुई है। ठंड की वजह से लोग घरों में रहने को मजबूर हो रहे हैं। कर्मचारी और फील्ड में काम करने वाले लोग आने-जाने को मजबूर हैं। 

कोहरे और ठंड का गहरा असर फरीदकोट में भी देखा जा रहा है। गरीब मजदूर, कारीगर और मिस्त्री भी इस ठंड से प्रभावित हुए हैं। हालांकि कई समाज सेवी संस्थाएं इन दिनों कंबल और दूसरी चीजें बांटकर गरीबों को ठंड से बचाने की कोशिश कर रही हैं। इन कोशिशों को और बड़े लेवल पर करने की जरूरत है।

