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पंजाब में गुटका साहिब की बेअदबी, CCTV में कैद हुई घटना, गुस्से में आए लोग

Edited By Urmila,Updated: 23 Mar, 2026 10:44 AM

sacrilege incident comes to light in khanna

खन्ना में बेअदबी की एक घटना सामने आई है, जिसमें पवित्र गुटका साहिब के टुकड़े फाड़कर गली में बिखेर दिए गए।

खन्ना (विपन): खन्ना में बेअदबी की एक घटना सामने आई है, जिसमें पवित्र गुटका साहिब के टुकड़े फाड़कर गली में बिखेर दिए गए। यह घटना खन्ना के सिंह एवेन्यू की गली नंबर-2 में हुई। इस घटना के बाद इलाके के लोगों में काफी गुस्सा है। इस घटना का एक CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक बच्चा गुटका साहिब के टुकड़े बिखेरता हुआ दिख रहा है।

इलाके के लोगों का कहना है कि यह एक साजिश लगती है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि इस घटना को झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों ने अंजाम दिया है और वे यहां गैर-कानूनी तरीके से रह रहे हैं। न तो उनके पास जरूरी कागजात हैं और न ही कोई पहचान पत्र। उनकी जांच होनी चाहिए और उन्हें यहां से हटाया जाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और एस.जी.पी.सी. ने भी इस घटना की शिकायत दर्ज कर ली है। य 

शिरोमणि अकाली दल के खन्ना विधानसभा क्षेत्र के इंचार्ज यादविंदर सिंह जादू ने कहा कि इस घटना की पूरी जांच होनी चाहिए और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, उसे सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो उन्हें इस जघन्य अपराध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा। वहीं, डी.एस.पी. तरलोचन सिंह ने कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक बच्चा गुटका साहिब के टुकड़े बिखेरता हुआ दिख रहा है और इसकी जांच की जा रही है। इस घटना के पीछे जो भी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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