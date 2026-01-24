Main Menu

  • उजड़ी परिवार की खुशियां! बेटे की दर्दनाक मौत, तड़प-तड़प कर निकली जान

Edited By Kalash,Updated: 24 Jan, 2026 05:05 PM

road accident boy death

नशे में धुत तेज रफ्तार कार के चालक ने एक अन्य कार और मोटरसाइकिल को टक्कर मारी।

नूरपुरबेदी (संजीव भंडारी): देर शाम नूरपुरबेदी–बलाचौर मुख्य मार्ग पर, स्थानीय पुलिस थाना के बिल्कुल सामने, नशे में धुत तेज रफ्तार कार के चालक ने एक अन्य कार और मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। जिससे इस दर्दनाक हादसे में मोटरसाइकिल सवार 11 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जबकि मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद पी.जी.आई. चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। पुलिस के पास दर्ज करवाए बयानों में राकेश कुमार पुत्र जोगिंदर पाल, निवासी नूरपुरबेदी ने बताया कि वह स्थानीय पीर बाबा जिंदा शहीद के स्थान पर माथा टेककर अपने मोटरसाइकिल पर घर लौट रहा था। जबकि उसका बेटा पवन कुमार भी माथा टेककर अपने भांजे आरव सोनी (11 वर्ष) के साथ अलग मोटरसाइकिल पर उससे आगे चल रहा था।

रात करीब 8:30 बजे, जब वे थाना से कुछ दूरी आगे पहुंचे, तभी पीछे से गांव जट्टपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार ब्रेज़ा कार के चालक ने, जो शराब के नशे में था, मुझे ओवरटेक करते समय आगे जा रही मेरे बेटे की मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। जिससे पवन कुमार और आरव सोनी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल सिंहपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने आरव सोनी पुत्र अमित सोनी, निवासी घनियारा रोड, धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) को मृत घोषित कर दिया। जबकि पवन कुमार की हालत गंभीर होने से उसे पी.जी.आई. चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। हादसे के दौरान उक्त कार चालक ने एक अन्य कार को भी टक्कर मार दी, जिससे वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि उस कार में सवार दो व्यक्तियों को भी मामूली चोटें आईं, हालांकि वे बाल–बाल बच गए।

गिरफ्तार कार चालक का मैडीकल करवाने पर नशे में होने की पुष्टि हुई 

हादसे के लिए जिम्मेदार कार चालक की पहचान गुरिंदर सिंह पुत्र सोहन सिंह, निवासी समीरोवाल के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर देर रात सरकारी अस्पताल सिंहपुर में उसका मेडिकल करवाया, जिसमें उसके नशे में होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ धाराओं में बढ़ोतरी करते हुए आज मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत भी मामला दर्ज कर लिया है।

परिवार ने सप्ताह पहले ही बच्चे का जन्मदिन मनाया था 

गौरतलब है कि मृतक 11 वर्षीय बच्चा छुट्टियां मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश से नूरपुरबेदी अपने ननिहाल आया हुआ था। परिवार ने महज एक सप्ताह पहले, 15 जनवरी को, बड़े उत्साह के साथ उसका जन्मदिन मनाया था। पर किसी को अंदेशा नहीं था कि जिसकी लंबी उम्र की कामना की गई के साथ ऐसा हादसा घटित होगा। इस घटना से बच्चे के परिवार सहित पूरे नूरपुरबेदी शहर में शोक की लहर दौड़ गई।

