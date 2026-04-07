Jalandhar वेस्ट में पुलिस की रेड, 3 लड़कियां और 2 लड़के शर्मनाक हालत में गिरफ्तार

जालंधर वेस्ट में एक बार फिर शर्मनाक मामला सामने आया

जालंधरः जालंधर वेस्ट में एक बार फिर शर्मनाक मामला सामने आया है। दरअसल, यहां काला सिंघा रोड स्थित टैगोर स्कूल के पास एक मकान में पुलिस ने छापा मारकर तीन लड़कियों और दो लड़कों को गिरफ्तार किया।



पुलिस ने रेड कर सभी पांचों को काबू किया

सूचना मिली थी कि मकान की ऊपरी मंजिल पर गलत गतिविधियां चल रही हैं और वहां रोज़ ग्राहक आते हैं। इसके बाद महिला पुलिस ने रेड कर सभी पांचों को काबू कर लिया। ACP वेस्ट के अनुसार, सभी से थाना 5 में पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई जारी है।