Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Punjab: बस स्टैंड पर अज्ञात युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

Punjab: बस स्टैंड पर अज्ञात युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

Edited By VANSH Sharma,Updated: 28 Mar, 2026 09:19 PM

punjab sensation as body of unidentified youth found at bus stand

बस स्टैंड पर आज उस समय हड़कंप मच गया जब वहां एक अज्ञात युवक का शव पड़ा मिला।

खरड़ (अमरदीप सिंह सैनी): खरड़ बस स्टैंड पर आज उस समय हड़कंप मच गया जब वहां एक अज्ञात युवक का शव पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलते ही थाना सिटी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

जानकारी देते हुए थाना सिटी के एसएचओ इंस्पेक्टर अमरिंदर सिंह सिद्धू ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि बस स्टैंड पर एक व्यक्ति बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जहां जांच करने पर व्यक्ति को मृत पाया गया। इसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।

PunjabKesari

उन्होंने बताया कि मृतक के पास से कोई भी पहचान पत्र या दस्तावेज बरामद नहीं हुआ है, जिसके कारण उसकी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को सिविल अस्पताल खरड़ की मोर्चरी में 72 घंटे के लिए रखवा दिया है, ताकि उसकी पहचान की जा सके।

और ये भी पढ़े

पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है। साथ ही आम लोगों से अपील की गई है कि यदि किसी को मृतक के बारे में कोई जानकारी हो तो तुरंत थाना सिटी खरड़ से संपर्क करें, ताकि उसकी पहचान कर परिजनों को सूचित किया जा सके।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!