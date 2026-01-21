Main Menu

पंजाब में आज कई इलाकों में बिजली रहेगी बंद, घंटों तक लोगों को करना पड़ेगा इंतजार

Edited By Vatika,Updated: 21 Jan, 2026 10:58 AM

punjab powercut

पंजाब के कई इलाकों में आज लंबा पावर कट रहने वाला है।

पंजाब डेस्कः पंजाब के कई इलाकों में आज लंबा पावर कट रहने वाला है। गर्मी के सीज़न को देखते हुए पंजाब बिजली विभाग (पावरकॉम) की ओर से आवश्यक मरम्मत और मेंटेनेंस कार्य किए जा रहे हैं, जिसके चलते विभिन्न शहरों और गांवों में बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद रखी जाएगी। विभाग ने संबंधित क्षेत्रों में पहले से सूचना जारी कर दी है। अलग-अलग शहरों के अनुसार विवरण इस प्रकार है—

नूरपुरबेदी (संजीव भंडारी):
पंजाब राज्य पावरकॉम लिमिटेड, उप-दफ्तर तख्तगढ़ के अतिरिक्त सहायक अभियंता कुलविंदर सिंह ने बताया कि 22 जनवरी को बिजली लाइनों की जरूरी मरम्मत के चलते 11 केवी टिब्बा टप्परियां फीडर के अंतर्गत आने वाले गांव अबियाणा, नंगल, हरिपुर, फूलड़े, खटाना, टिब्बा टप्परियां, खड्ड बठलौर, राजगिरी और नीली राजगिरी की कृषि मोटरों की बिजली सप्लाई सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। हालांकि इन गांवों की घरेलू बिजली आपूर्ति सामान्य रूप से जारी रहेगी। वहीं खटाना, माधोपुर, दहिरपुर और बटारला गांवों की घरेलू बिजली सप्लाई बंद रहेगी। कार्य की प्रकृति के अनुसार समय घट-बढ़ सकता है, इसलिए उपभोक्ताओं को वैकल्पिक व्यवस्था रखने की सलाह दी गई है।

मोगा (बिंदा):
21 जनवरी को सिंहांवाला 220 केवी सब स्टेशन से चलने वाले 11 केवी परवाना नगर फीडर की जरूरी मरम्मत के कारण सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी। इससे बग्गेआणा बस्ती, गुरु नानक नगर, सहज कॉलोनी, न्यू सहज कॉलोनी, परवाना नगर, शाम विहार, वेदांत नगर, डीएम कॉलेज बाहरी ग्राउंड सहित कई इलाकों में बिजली प्रभावित रहेगी। यह जानकारी एसडीओ बलजीत सिंह ढिल्लों और जेई योगविंदर सिंह ने दी।

खमाणों (अरोड़ा):
पावरकॉम खमाणों के एसडीओ रजनीश पाल ने बताया कि आज 21 जनवरी, बुधवार को 11 केवी लाइन की मरम्मत के चलते सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक भांबरी फीडर की बिजली सप्लाई बंद रहेगी।

कोट फतूही (बहादर खान):
उप मंडल अधिकारी (पालदी) कोट फतूही सुखविंदर कुमार ने बताया कि 66 केवी सब स्टेशन कोट फतूही से चलने वाले 11 केवी सूनी यूपीएस फीडर की जरूरी मरम्मत के कारण 21 जनवरी को सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक गांव ठुआणा, ढाडा कलां, ढाडा खुर्द, पंडोरी लद्धा सिंह, बिंजो, बहिबलपुर, बुगरा, महिरोवाल, रीहला, सूनी, चक्क सूनी, एमा जट्टां और नूरपुर जट्टां की बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी। सप्लाई बहाल होने का समय घट-बढ़ सकता है।

कपूरथला (सेखड़ी/हनीश):
पावरकॉम शहरी उप मंडल-2 कपूरथला के एसडीओ इंजीनियर दविंदर कुमार ने बताया कि 66 केवी सब स्टेशन होठियां में जरूरी मरम्मत के कारण 21 जनवरी, बुधवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक 11 केवी खुखरैन यूपीएस फीडर, 11 केवी मॉडर्न जेल, 11 केवी मेजरवाल एपी फीडर और 11 केवी नूरपुर फीडर बंद रहेंगे। इसके चलते खुखरैन, खानगाह, अलौदीपुर, घुग्ग बेट, गौरे, भवानीपुर, नवा पिंड भठ्ठे, नवा पिंड गेटवाला, डोगरांवाला, नानकपुर और देवलांवाला गांवों की बिजली सप्लाई बंद रहेगी।

