Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • पंजाब पुलिस और NHAI मिलकर राज्य के हाईवे की करेंगे सुरक्षा, पढ़ें पूरी खबर

पंजाब पुलिस और NHAI मिलकर राज्य के हाईवे की करेंगे सुरक्षा, पढ़ें पूरी खबर

Edited By Kamini,Updated: 22 Jan, 2026 12:20 PM

punjab police and nhai

राज्य की सड़कों पर सुरक्षित माहौल और बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट पक्का करने के लिए, पंजाब पुलिस और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने हाईवे सुरक्षा और नियमों को लागू करने पर सहयोग को मजबूत करने के लिए एक हाई-लेवल कोऑर्डिनेशन मीटिंग की है।

पंजाब डेस्क (अंकुर, धवन): राज्य की सड़कों पर सुरक्षित माहौल और बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट पक्का करने के लिए, पंजाब पुलिस और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने हाईवे सुरक्षा और नियमों को लागू करने पर सहयोग को मजबूत करने के लिए एक हाई-लेवल कोऑर्डिनेशन मीटिंग की है। 

स्पेशल DGP ट्रैफिक और रोड सेफ्टी पंजाब, ए.एस. राय और NHAI चंडीगढ़ के रीजनल ऑफिसर, राकेश कुमार की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में, नए बने कुराली-खरड़-मोहाली बाईपास सहित मौजूदा और आने वाले हाईवे कॉरिडोर पर एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS) के असरदार इस्तेमाल पर चर्चा हुई। राय ने कहा कि दोनों एजेंसियों ने रियल-टाइम मॉनिटरिंग, ऑटोमैटिक वायलेशन डिटेक्शन और एक्सीडेंट साइट पर तुरंत रिस्पॉन्स के लिए ATMS डेटा के साथ एनफोर्समेंट प्रोटोकॉल को इंटीग्रेट करने पर चर्चा की।

उन्होंने कहा कि एजेंसियां ​​रोड साइड विजिबिलिटी और पब्लिक असिस्टेंस बढ़ाने के लिए बड़े टोल प्लाजा पर नॉन-टोल एरिया में ट्रैफिक असिस्टेंस पोस्ट को अपग्रेड करने पर सहमत हुईं। SSF यूनिट्स और NHAI टीमों के बीच सीमलेस ऑपरेशनल कनेक्टिविटी से खास कॉरिडोर पर तुरंत और प्रोएक्टिव असिस्टेंस सुनिश्चित होगी। इस मौके पर पंजाब सरकार के ट्रैफिक एडवाइजर डॉ. नवदीप असीजा, PIU-चंडीगढ़ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर आशिम बंसल, DSP ट्रैफिक और रोड सेफ्टी गणेश कुमार मौजूद थे। उन्होंने कहा कि प्रमुख टोल प्लाजा और रणनीतिक गैर-टोल स्थानों पर ट्रैफिक सहायता चौकियों के उन्नयन पर सहमति बनी है। बैठक के दौरान आपातकालीन हैल्पलाइन 1033 और 112 के एकीकरण की समीक्षा की गई, ताकि एम्बुलैंस सेवाओं, रिकवरी वैन और हाईवे पैट्रोल की तैनाती के लिए घटना-उत्सर्ग को एकीकृत किया जा सके और संसाधनों की दोहराव से बचा जा सके।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!