Punjab : बेटे के प्रेम संबंध के चलते पिता की हत्या, आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी

बीती रात मेहता गांव में चार लोगों ने एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी। संगत पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

बठिंडा (विजय): बीती रात मेहता गांव में चार लोगों ने एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी। संगत पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

जानकारी के अनुसार, आरोपी कौर सिंह को शक था कि उसकी बहू के मृतक मलकीत सिंह उर्फ ​​(कीता) पुत्र गोलू सिंह के बेटे हरमन सिंह के साथ अवैध संबंध हैं। इस बात को लेकर पहले काफी हंगामा हुआ था। पंचायत और पुलिस ने इस मामले में समझौता कर लिया था। मृतक मलकीत सिंह कौर सिंह का मोहल्ला छोड़कर गांव में रहने लगा था। कल रात मलकीत सिंह अपने बेटे के साथ अपने पुराने घर (जो कौर सिंह के घर के बगल में था) से भूसा लेने गया था। इस बीच, घटना के इंतज़ार में बैठे कौर सिंह, उसके बेटों और बहू ने मलकीत सिंह और उसके बेटे हरमन सिंह पर हथियारों से हमला कर दिया। हमले के दौरान मलकीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया और हरमन सिंह ने शोर मचाया। जिसके बाद आस-पास के लोग इकट्ठा हो गए लेकिन आरोपी मौके से भाग गए। लोगों ने मलकीत सिंह को सिविल अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

यह भी बताया जा रहा है कि आरोपी कौर सिंह का बेटा कुछ समय से जेल में था और अब जमानत पर घर आया था। जानकारी देते हुए डीएसपी ग्रामीण हरविंदर सिंह ने बताया कि मृतक के बेटे हरमन सिंह के बयान पर पुलिस ने आरोपी कौर सिंह, लखवीर सिंह, बलवीर सिंह और करमजीत कौर के खिलाफ संगत थाने में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।