शहर में चोरों ने 2 वर्कशॉपों को बनाया निशाना, लाखों पर हाथ किया साफ

Edited By Urmila,Updated: 13 Mar, 2026 11:19 AM
टांडा उड़मुड़ (वरिंदर पंडित) : बीती देर रात चोरों ने हाईवे, बाईपास के पास दो वर्कशॉपों को निशाना बनाते हुए कैश और कीमती सामान चुरा लिया। सुरजीत सर्विस स्टेशन चलाने वाले गांव रसूलपुर के रहने वाले सुरजीत सिंह ने बताया कि चोरों ने उनके सर्विस स्टेशन से करीब 60,000 रुपये कैश, एक जनरेटर और दूसरा सामान चुरा लिया। चोर इसी सर्विस स्टेशन के ठीक बगल में मंजीत ऑटो केयर में दीवार तोड़कर घुसे। चोरों ने कीमती स्पेयर पार्ट्स, बैटरी, कार के इंजन वगैरह चुरा लिए। यह वर्कशॉप चलाने वाले टांडा के पास के विशकर्मा मंदिर के पास रहने वाले मंजीत सिंह ने बताया कि उन्हें करीब 6 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। अब उन्होंने इस बारे में टांडा पुलिस को बताया है।
