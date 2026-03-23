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लालजीत सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी पर बोले बाजवा, कहा- विपक्ष के दबाव में हुई भुल्लर की गिरफ्तारी

Edited By VANSH Sharma,Updated: 23 Mar, 2026 09:57 PM

pratap singh bajwa speaks on the arrest of laljit singh bhullar

पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने आज कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) को अपने घमंड से नीचे उतरना पड़ा और विपक्ष के लगातार दबाव के कारण अपने ही पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को गिरफ्तार करना पड़ा।

चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने आज कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) को अपने घमंड से नीचे उतरना पड़ा और विपक्ष के लगातार दबाव के कारण अपने ही पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को गिरफ्तार करना पड़ा।

बाजवा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और सांसदों चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, गुरजीत सिंह औजला और डॉ. धर्मवीर गांधी का धन्यवाद किया, जिन्होंने इस मुद्दे को संसद में जोरदार ढंग से उठाया और इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया।

उन्होंने कहा कि लालजीत सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी स्वेच्छा से नहीं हुई, बल्कि बाहरी दबाव के कारण हुई है। बाजवा ने दावा किया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तब ही कार्रवाई की जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीबीआई जांच के आदेश देने का संकेत दिया।

बाजवा ने आगे बताया कि उन्होंने स्वयं भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने और अदालत की निगरानी में जांच के आदेश देने की मांग की है, ताकि न्याय और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

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मुख्यमंत्री भगवंत मान को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए बाजवा ने कहा कि सहकारिता मंत्री होने के नाते मान इस दुखद घटना से बच नहीं सकते, जिसमें युवा अधिकारी गगनदीप सिंह रंधावा की मौत हुई। उन्होंने कहा कि मृतक ने वेयरहाउसिंग के प्रबंध निदेशक और अमृतसर के उपायुक्त को लिखकर अपने साथ हो रही प्रताड़ना के बारे में बताया था, जो उसे मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के हाथों झेलनी पड़ रही थी।

बाजवा ने कहा कि इन गंभीर शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह प्रशासनिक निष्क्रियता और राजनीतिक संरक्षण ही एक कीमती जान जाने का कारण बनी। उन्होंने दोहराया कि सच्चाई सामने आनी चाहिए और जो भी दोषी हैं, चाहे वे किसी भी पद पर हों, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

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