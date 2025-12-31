पटियाला जिले के इन इलाकों में Powercut, 11 से 3 बिजली रहेगी गुल

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 31 Dec, 2025 12:46 AM
पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहायक इंजीनियर, तकनीकी उप-मंडल पूर्व, पटियाला ने आम जनता को सूचित किया है कि 66 के.वी. शक्ति विहार ग्रिड से चलने वाले 11 के.वी. एम.ई.एस. ओल्ड फीडर की सेखों वाली ब्रांच पर आवश्यक मुरम्मत/पेड़ों की छंटाई का कार्य...
पटियाला (राजेश पंजौला): पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहायक इंजीनियर, तकनीकी उप-मंडल पूर्व, पटियाला ने आम जनता को सूचित किया है कि 66 के.वी. शक्ति विहार ग्रिड से चलने वाले 11 के.वी. एम.ई.एस. ओल्ड फीडर की सेखों वाली ब्रांच पर आवश्यक मुरम्मत/पेड़ों की छंटाई का कार्य किया जाना है।
इस कार्य के कारण 31 दिसम्बर को सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक डॉक्टर एन्क्लेव, ऋषि देव मार्ग, चौड़ी सड़क, एकता कुंज, सुख एन्क्लेव, मालवा कॉलोनी, हेम बाग के कुछ क्षेत्र, नगर एन्क्लेव, न्यू ऑफिसर कॉलोनी आदि इलाकों की बिजली आपूर्ति बंद रहेगी।