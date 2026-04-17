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AAP काउंसलर की पोस्ट से मचा बवाल, मौजूदा सिस्टम पर साधा निशाना, गरमाई राजनीति

Edited By Urmila,Updated: 17 Apr, 2026 10:21 AM

politics heats up over aap councilor s post

लुधियाना के वार्ड नंबर-1 में उस समय सियासी माहौल गरमा गया, जब  (आम आदमी पार्टी) हलका नॉर्थ से जुड़े काउंसलर रणधीर सिंह सिविया द्वारा सोशल मीडिया पर साझा की गई एक पोस्ट ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी।

लुधियाना (गणेश/सचिन): लुधियाना के वार्ड नंबर-1 में उस समय सियासी माहौल गरमा गया, जब  (आम आदमी पार्टी) हलका नॉर्थ से जुड़े काउंसलर रणधीर सिंह सिविया द्वारा सोशल मीडिया पर साझा की गई एक पोस्ट ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी।

काउंसलर द्वारा साझा की गई पोस्ट मूल रूप से पंजाबी में लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने मौजूदा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए लिखा—कि आजकल MLA हर छोटे-बड़े काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं, यहां तक कि वार्ड स्तर के कामों और उद्घाटन (रिबन कटिंग) में भी उनकी भागीदारी बढ़ गई है। पहले के समय में हर अधिकारी और जनप्रतिनिधि की अपनी-अपनी जिम्मेदारी तय होती थी, लेकिन अब यह सीमाएं स्पष्ट नहीं रही हैं।

AAP Councilor

उन्होंने आगे लिखा कि कई काउंसलर अपने स्तर पर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात में उनकी भूमिका सीमित होती जा रही है। प्रशासनिक ढांचे में संतुलन बनाए रखना जरूरी है, ताकि हर जनप्रतिनिधि अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर काम कर सके। इस बयान के जरिए काउंसलर रणधीर सिंह सिविया ने अप्रत्यक्ष रूप से मौजूदा कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पारंपरिक व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि पहले पटवारी, कानूनगो और अन्य अधिकारियों के कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से निर्धारित होते थे, लेकिन अब जनप्रतिनिधियों के बीच जिम्मेदारियों का टकराव देखने को मिल रहा है।

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सिविया ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी एक व्यक्ति विशेष को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक मुद्दा है, जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर स्तर की अपनी अहमियत होती है और संतुलन बनाए रखना बेहद आवश्यक है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद  (आम आदमी पार्टी) के स्थानीय हलकों में भी चर्चा का दौर तेज हो गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के बयान पार्टी के भीतर कार्यशैली और जिम्मेदारियों को लेकर नए सिरे से मंथन की स्थिति पैदा कर सकते हैं।

शहर के राजनीतिक गलियारों में इस बयान को गंभीरता से लिया जा रहा है, वहीं आम नागरिक भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग इसे प्रशासनिक सुधार की जरूरत बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे सियासी बयानबाजी का हिस्सा मान रहे हैं। फिलहाल इस मामले पर संबंधित विधायक या प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह मुद्दा तेजी से चर्चा का केंद्र बना हुआ है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस तरह के मुद्दों पर समय रहते स्पष्टता नहीं लाई गई, तो भविष्य में जनप्रतिनिधियों के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर टकराव और बढ़ सकता है। ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर स्पष्ट दिशानिर्देश तय करना आवश्यक हो जाता है, ताकि जनता के हितों को प्राथमिकता देते हुए कार्य सुचारू रूप से किए जा सकें। फिलहाल, वार्ड नंबर-1 से उठी यह आवाज पूरे लुधियाना में सियासी बहस का मुद्दा बन चुकी है और आने वाले समय में इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

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