लुटेरों ने पेट्रोल पंप को बनाया निशाना, कारिंदे से मारपीट कर लूटी नकदी

Edited By Kalash,Updated: 07 Jan, 2026 10:30 AM

petrol pump robbery

गत देर रात टांडा उड़मुड़ के श्री हरगोबिंदपुर रोड पर गिल गांव के पास बब्बल पेट्रोल पंप पर दो लुटेरों ने धावा बोलते हुए पेट्रोल पंप कारिंदे से मारपीट करते हुए करीब 1.5 लाख रुपये नकदी लूट ली।

टांडा उड़मुड़ (वरिंदर पंडित): गत देर रात टांडा उड़मुड़ के श्री हरगोबिंदपुर रोड पर गिल गांव के पास बब्बल पेट्रोल पंप पर दो लुटेरों ने धावा बोलते हुए पेट्रोल पंप कारिंदे से मारपीट करते हुए करीब 1.5 लाख रुपये नकदी लूट ली। 

लूट के शिकार हुए कारिंदे युवराज सिंह ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि गत देर रात जब वह पैट्रोल पंप पर सो रहे थे तो दो हथियारबंद लुटेरे अंदर दाखिल हो गए और उन्होंने उनसे मारपीट करते हुए करीब 1.5 लाख रुपये कैश लूट लिया। पीड़ित ने इस लूट की घटना के बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है।

