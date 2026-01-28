जालंधर में Pet Shop में लगी भीषण आग, मौके पर मचा हड़कंप

जालंधर में आज पेट शॉप में आग लगने की खबर सामने आई है।

जालंधर : जालंधर में आज पेट शॉप में आग लगने की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार सुबह के समय थाना नंबर-3 के सामने ताज पेट शॉप नामक दुकान में आग लग गई। इसे लेकर जानकारी देते हुए दुकान मालिक हरविंदर सिंह ने बताया कि मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने उन्हें शॉप में आग लगने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुबह करीब 7 बजे शॉर्ट सर्किट के चलते दुकान में आग लगी।

घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि दुकान के ऊपर ही मालिक का घर है। वह आग लगने की सूचना मिलते ही नीचे पहुंचे और थाना कर्मचारियों व दमकल कर्मियों के साथ मिलकर आग बुझाने का प्रयास किया। वहीं इस कारण दुकान का करीब 90 प्रतिशत सामान जलकर नष्ट हो गया। राहत की बात यह रही कि घटना में किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ।

